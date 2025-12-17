Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, kết hợp rãnh gió tây trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông gây mưa rét ở miền Bắc. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/12, nhiều mây, mưa rào rải rác, có nơi có giông, gió đông bắc cấp 2; trời rét, nhiệt độ đêm và sáng sớm phổ biến 17-19 độ, trưa và chiều ở mức 21-23 độ. Tổng lượng mưa ở mức 3-5mm.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa và có nơi có giông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ đêm 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 17/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.