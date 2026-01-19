Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (19/1), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ.

Khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng ra Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 20/1, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội còn nắng đẹp trong ngày 19-20/1 trước khi đón không khí lạnh mạnh gây mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 20-22/1, ở khu vực Bắc Bộ có mưa; từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ 22/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du khoảng từ 8-11 độ, ở đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; từ 22-23/1, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và giông.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 19-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 20-22/1, khu vực này chịu ảnh hưởng không khí lạnh nên có mưa; từ 21-25/1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-14 độ, cao nhất ban ngày khoảng 16-18 độ.

Đối với khu vực Trung Bộ, từ 19-20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều 21-22/1, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ 22-23/1, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24-25/1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến Huế sáng và đêm trời rét, từ ngày 22/1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong khi đó, từ 19-25/1, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 19/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

