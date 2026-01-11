Màn so tài quyết định giữa U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Hà Nội), trên sân King Abdullah Sport City.

Để phục vụ quý độc giả, Vietnamnet.vn cũng sẽ tường thuật trực tiếp cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út, bắt đầu từ lúc 23h cùng ngày.

Sau lượt đấu thứ hai, U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, lần lượt đánh bại U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam đang thể hiện được tinh thần và bản lĩnh thi đấu tốt tại U23 châu Á 2026 - Ảnh: Ted Trần

Dù vậy, dự đoán mới nhất từ AFC lại khiến nhiều người bất ngờ khi đánh giá U23 Ả Rập Xê Út có tới 56% khả năng giành chiến thắng ở lượt trận cuối, trong khi cơ hội thắng của U23 Việt Nam chỉ là 20%.

Thực tế, các con số này không phản ánh đầy đủ màn trình diễn ấn tượng của đội bóng áo đỏ, đặc biệt ở khả năng phòng ngự kỷ luật và tận dụng tình huống cố định.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua U23 Ả Rập Xê Út để chắc suất vào tứ kết, thậm chí là ngôi đầu bảng A. Ngay cả trong trường hợp thất bại, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở nếu U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt trận cuối.

