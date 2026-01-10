U23 Việt Nam đang trở thành điểm sáng đáng chú ý của giải U23 châu Á 2026, tiếp tục nhận lời khen từ truyền thông khu vực sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1.

Báo chí Indonesia đánh giá U23 Việt Nam không chỉ giành chiến thắng, mà còn thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành và tư duy thi đấu hiện đại.

U23 Việt Nam toàn thắng ở U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Sau trận thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tối 9/10, tờ Bola chạy dòng tít: “U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa tại U23 châu Á 2026”.

“U23 Việt Nam gần như ghi tên mình vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 sau chiến thắng kịch tính trước U23 Kyrgyzstan”, Bola viết.

Tờ báo đề cập trận đấu: “U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 19.

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của U23 Kyrgyzstan, và Khuất Văn Khang đã thực hiện thành công cú sút 11 mét, giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn và kiểm soát tốt thế trận.

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan không dễ dàng buông xuôi. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, ở phút 44, Marlen Murzakhmatov đã tận dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự U23 Việt Nam để ghi bàn gỡ hòa”.

Theo nhận định từ các cây bút thể thao Indonesia, U23 Việt Nam duy trì thế trận và tinh thần tốt khi bước vào hiệp 2.

“Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu được đẩy cao”, Bola bình luận. “Hai đội chơi cởi mở, liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương.

U23 Việt Nam có thế trận vượt trội. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn U23 Kyrgyzstan khiến các pha dứt điểm của ‘Những chiến binh sao vàng’ chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, U23 Kyrgyzstan cũng có những pha phản công nhanh đáng chú ý, song vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật của Việt Nam.

Khi U23 Kyrgyzstan nghĩ đến tỷ số hòa, U23 Việt Nam có bàn thắng quyết định ở phút 87, với tình huống khiến Khristiyan Brauzman phản lưới nhà”.

Theo Bola: “Ba điểm quý giá này giúp U23 Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận, đồng thời chạm tay vào chiếc vé tứ kết U23 châu Á 2026”.

Ở lượt trận cuối với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là vào tứ kết với ngôi đầu bảng A.

