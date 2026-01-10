Chiến thắng nghẹt thở 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn trên các nền tảng truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Trên trang AFC Asian Cup, một dòng trạng thái ngắn gọn gồm bốn từ: “Nói rằng mình là…” được đăng tải kèm loạt hình ảnh U23 Việt Nam thi đấu kiên cường, giàu năng lượng và vỡ òa trong khoảnh khắc chiến thắng trước đại diện Trung Á.

Hình ảnh chiến thắng của U23 Việt Nam trên trang AFC Asian Cup

Cách thể hiện tối giản nhưng đầy ẩn ý của AFC nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ châu Á, được xem như lời ghi nhận cho tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội bóng áo đỏ.

Trên sân, U23 Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, gây sức ép mạnh mẽ khiến U23 Việt Nam phải tập trung phòng ngự.

Tuy nhiên, khi thế trận được kiểm soát, thầy trò HLV Kim Sang Sik dần phát huy sự hiệu quả. Bàn mở tỷ số từ chấm 11m của đội trưởng Văn Khang giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực, trước khi trải qua những thời điểm căng thẳng vì bàn gỡ hòa của đối thủ.

Sang hiệp hai, bản lĩnh và sự kiên trì đã lên tiếng đúng lúc, mang về bàn thắng quyết định, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn