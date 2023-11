Việc triển khai thí điểm chương trình 'Trường học an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai' vừa được Sở TT&TT Lào Cai và Công ty cổ phần An ninh mạng SCS - SafeGate khởi động.

Có đối tượng là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chương trình trường học an toàn trong giai đoạn thí điểm sẽ được triển khai tại Sở GD&ĐT cùng một số trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thời gian sắp tới, ngoài việc trang bị tại Sở GD&ĐT Lào Cai, bộ giải pháp an toàn trên mạng Internet trong trường học SafeGate School còn được triển khai lắp đặt tại 23 trường học ở các xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng), Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa), Tả Phời (thành phố Lào Cai) và Tân Thượng (huyện Văn Bàn).

Chương trình 'Trường học an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai' nhằm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, để góp phần hình thành môi trường Internet an toàn cho học sinh trên địa bàn, nhiều giải pháp đã và đang được các nhà trường triển khai như: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng Internet của học sinh; phối hợp với phụ huynh đôn đốc, giám sát việc sử dụng Internet của các con.

Các cơ sở giáo dục tại Lào Cai cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng cho học sinh bao gồm các quy tắc về bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ trên mạng; tổ chức các buổi ngoại khóa về an toàn thông tin trên mạng cho học sinh với các nội dung về nguy cơ tiềm ẩn trên mạng, cách phòng tránh và cách sử dụng Internet an toàn; mời cán bộ của Sở TT&TT phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho học sinh các cấp...

Dẫu vậy, việc đảm bảo môi trường Internet an toàn cho học sinh tại Lào Cai, theo ông Tăng Văn Hạnh, hiện đang đối mặt với những thách thức, cụ thể như trình độ nhận thức, ý thức của giáo viên, học sinh về an toàn thông tin mạng còn hạn chế.

Nhiều giáo viên, học sinh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của an toàn thông tin mạng, chưa có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin của nhà trường. Điều này dẫn đến việc hệ thống của trường dễ bị tấn công, xâm nhập, đánh cắp thông tin, dữ liệu.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thông tin mạng của nhiều nhà trường còn thiếu thốn, lạc hậu. Nhân lực phụ trách công tác an toàn thông tin mạng còn thiếu và yếu. Nhiều trường học chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin mạng.

Chia sẻ thêm về chương trình 'Trường học an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai', ông Tăng Văn Hạnh nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình này là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ thông tin của nhà trường, giáo viên, học sinh và xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về an toàn thông tin mạng; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác an toàn thông tin mạng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục tại Lào Cai”, đại diện Sở TT&TT tỉnh Lào Cai thông tin thêm.

Theo kế hoạch, sau thời gian thí điểm kéo dài 1 năm, Sở TT&TT tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá kết quả, trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh cho phép nhân rộng ra toàn tỉnh.

SafeGate School là bộ giải pháp quản lý, bảo vệ an toàn được phát triển dành riêng cho các trường học. Ứng dụng mô hình điện toán đám mây “Cloud-Native Security Platform”, giải pháp cung cấp các tính năng bảo vệ các thiết bị trong trường học khỏi địa chỉ lừa đảo, mã độc; cảnh báo để xử lý sớm máy tính bị virus tấn công, mã hóa dữ liệu.

Qua báo cáo cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng Internet trên ứng dụng di động, các thầy cô có thể nắm bắt được tình hình sử dụng Internet trong toàn trường. Đồng thời, có thể giới hạn các ứng dụng được phép, không được phép sử dụng trong nhà trường; kích hoạt mặc định chế độ tìm kiếm an toàn SafeSearch trên các nền tảng phổ biến như Google Search, Bing, YouTube để chặn lọc các nội dung không phù hợp.

Trước Lào Cai, từ giữa tháng 3/2023, mô hình trường học an toàn đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Sở TT&TT Yên Bái, UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng SafeGate triển khai tại 36 trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, giúp bảo vệ 14.000 học sinh và 700 cán bộ, giáo viên và nhân viên tại các trường này.

Theo thống kê, sử dụng giải pháp Internet an toàn trong trường học, học sinh và giáo viên các trường tại thị xã Nghĩa Lộ đã được bảo vệ khỏi hơn 800.000 truy vấn độc hại (mã độc, lừa đảo, nội dung người lớn...), chiếm khoảng 9% tổng số truy vấn.