Ông Dmitry Kozak. Ảnh: Kremlin.ru

Hãng tin RBC cho biết, ông Kozak từng được coi là một nhân vật quyền lực trong việc dàn xếp các vấn đề của Điện Kremlin. Ông cũng là một trong số vài quan chức cấp cao Nga từng phản đối việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này được cho đã làm ông mất đi ảnh hưởng đáng kể trong vòng tròn thân cận Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Kozak nộp đơn từ chức vào cuối tuần trước và đang cân nhắc các lời mời làm việc trong khu vực tư nhân. Công việc của ông đã được chuyển giao cho ông Sergei Kirienko, Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin, người đang giám sát các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine.

Tờ The New York Times trước đây đưa tin, năm nay, ông Kozak đã trình lên Tổng thống Putin một kế hoạch chấm dứt xung đột với Ukraine và khởi xướng các cải cách trong nước.

Chào đời tại tỉnh Kirovohrad, Ukraine, ông Kozak từng đóng vai trò chủ chốt trong chính sách Ukraine của Điện Kremlin. Ông là một trong những đồng minh thân cận Tổng thống Putin kể từ những năm 1990 khi cả hai cùng làm việc tại văn phòng thị trưởng St.Petersburg. Ông tiếp tục nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ, bao gồm Phó Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2020, rồi đảm nhận vai trò gần đây nhất là Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin vào năm 2020.

Theo RBC, việc các quan chức cấp cao chuyển sang làm kinh doanh là một thông lệ phổ biến ở Nga.