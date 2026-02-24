Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội ngày 24/2, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong thời gian từ ngày 24/2/2022 đến 24/2/2026, quân đội nước này đã khiến đối phương mất hơn 1.261.000 binh sĩ. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, các lực lượng Kiev đã khiến 920 binh sĩ Nga thương vong.

Hai binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Quân Nga đã mất 11.698 xe tăng; 24.086 xe chiến đấu bọc thép; 37.560 hệ thống pháo các loại; 1.305 hệ thống phòng không; 435 tiêm kích và 348 trực thăng; 145.571 máy bay không người lái (UAV); 29 tàu chiến và 2 tàu ngầm”, Bộ Quốc phòng Ukraine thống kê.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng bình luận về những số liệu do Ukraine đưa ra.

Trong khi đó, dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 23/2 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng đã bị phá hủy của các lực lượng vũ trang Moscow kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới là 24.136 khí tài, trong đó có 4.341 xe tăng và 2.388 xe chiến đấu bọc thép.

Tư lệnh Ukraine tiết lộ tình hình miền nam

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 23/2 tuyên bố các đơn vị quân sự nước này trong gần 1 tháng qua đã giành lại quyền kiểm soát 400km2 và 8 khu định cư ở khu vực miền nam đất nước.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tướng Syrskyi phát biểu trong chuyến đi thị sát mặt trận miền nam Ukraine: “Lực lượng tấn công đường không và nhiều đơn vị khác đã giành lại nhiều vị trí ở mặt trận Oleksandrivka, tại ngã 3 các tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk… Dù đã đạt được nhiều hoạt động tác chiến thành công, tình hình ở khu vực này vẫn còn khá phức tạp khi đối phương liên tục gia tăng áp lực bằng pháo binh, máy bay không người lái (UAV), các đoàn xe thiết giáp và nhiều nhóm lính tấn công nhỏ”.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang Deep State, quân đội Ukraine đã giành lại một phần lãnh thổ tại mặt trận Oleksandrivka.