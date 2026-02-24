Những quyết định, phong cách và vị thế trên trường quốc tế của ông Zelensky đã góp phần định hình cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 5.

Tuy nhiên, cuộc xung đột đã làm ông Zelensky thay đổi thế nào trong 4 năm qua? Trong bài viết dưới đây, hãng tin Sky News đã phân tích hình ảnh trong nước và quốc tế của ông cũng như cách cuộc xung đột định hình nhà lãnh đạo Ukraine về mặt cá nhân.

Ông Zelensky hồi tháng 1/2022. Ảnh: BBC

Thay đổi ngoạn mục

Ông Zelensky đã trải qua một trong những sự chuyển đổi hình ảnh ngoạn mục nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo đương đại nào trong 4 năm qua, từ một tổng thống không có nhiều kinh nghiệm trở thành biểu tượng trung tâm của sự kháng cự.

Dù ban đầu được cho khó thành công trên cương vị lãnh đạo cao nhất ở Ukraine do xuất thân là một diễn viên nhưng trong những năm đầu nhiệm kỳ, ông Zelensky đã phù hợp với hình mẫu tổng thống, ít nhất về ngoại hình.

Trước khi xung đột nổ ra, ông Zelensky thường xuất hiện với hình ảnh mặc vest chỉnh tề, râu ria nhẵn nhụi, khiến ông trẻ trung hơn so với phiên bản 2026 - nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm giữa giao tranh.

Ông Zelenskyy hiện hiếm khi xuất hiện trong bất cứ trang phục nào khác ngoài quân phục. Điều này từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu khi ông tiếp đón người đồng cấp Ukraine trong một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ tại Nhà Trắng hồi năm ngoái.

Những thay đổi ở trong nước

Ông Zelensky phiên bản 2026 - là nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm thời xung đột. Ảnh: EPA-EFE

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vào năm 2022, sự ủng hộ và tin tưởng của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Zelensky đã tăng vọt. Việc ông Zelensky quyết định ở lại Kiev và lãnh đạo từ thủ đô, ngay cả sau khi được đề nghị đi sơ tán vì sự an toàn của chính mình, đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine, nâng cao uy tín và ý chí quyết tâm của ông.

Khi đoàn xe bọc thép của Nga tiến sát thủ đô Kiev, nhà lãnh đạo này được cho đã nói với các quan chức Mỹ rằng: "Xung đột đã diễn ra, tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi".

Kể từ thời điểm đó, ông Zelensky vẫn là nhân vật trung tâm thống nhất Ukraine, thường xuyên cập nhật thông tin qua video mỗi đêm để thông báo và tập hợp người dân, đồng thời đến thăm các thị trấn tiền tuyến để truyền cảm hứng cho binh lính.

Tuy nhiên, có một điều không thể tránh khỏi đó là khi xung đột leo thang, căng thẳng kinh tế, sự mệt mỏi do giao tranh, các tranh cãi chính trị đã khiến tỷ lệ ủng hộ trong nước dành cho ông Zelensky giảm nhẹ dù ông vẫn duy trì được sự ủng hộ rộng rãi nói chung.

Thay đổi trên trường quốc tế

Tổng thống Ukraina trước và sau khi xung đột nổ ra. Ảnh: Anadolu Agency/NPR

Uy tín toàn cầu của ông Zelensky tăng vọt sau năm 2022. Ông không chỉ trở thành lãnh đạo của Ukraine mà còn là gương mặt đại diện cho nỗ lực ngoại giao của nước này. Ông liên tục phát biểu trước quốc hội các nước, trước các nhà lãnh đạo thế giới và công chúng để thu hút sự ủng hộ ở nước ngoài.

Với các tuyên bố định hình cuộc xung đột, Tổng thống Ukraine đã định vị đất nước mình trên trường quốc tế như một người bảo vệ các giá trị của cả châu Âu và phương Tây.

Ông Zelensky đã thành công trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang lại sự hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, duy trì mối quan hệ làm việc với các đồng minh chủ chốt trong suốt xung đột. Ông thậm chí còn cứu vãn được mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Trump sau cuộc gặp thảm họa tại Nhà Trắng hồi tháng 2 năm ngoái.

Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi được đặt ra, chủ yếu là từ châu Âu về khả năng của ông Zelensky trong việc giải quyết tình trạng tham nhũng trong nước. Dù vậy, hình ảnh của ông Zelensky trên trường quốc tế vẫn được coi là tích cực.

Thay đổi trong đời sống cá nhân

Các nhà phân tích cho rằng không thể phủ nhận những tổn thất mà cuộc xung đột đã gây ra cho Tổng thống Zelensky và gia đình ông cũng như cho hàng triệu người dân Ukraine.

Trong những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga, gia đình ông Zelensky đã được sơ tán và đưa đến những địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn. Sự chia cách đó đã ảnh hưởng rõ rệt đến ông Zelensky.

Theo Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska, chồng bà giờ đây trân trọng những điều giản dị hơn, chẳng hạn như việc liên lạc với gia đình. "Hãy gửi cho ông ấy một bức ảnh con trai hoặc nói cho ông ấy biết con gái đã nói gì. Giờ đây, điều đó khiến ông ấy rất xúc động. Trước đây, ông ấy không nhạy cảm như vậy", bà Olena bày tỏ.