Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Theo hãng tin RBC, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn BBC, người dẫn chương trình lưu ý rằng chính ông Zelensky đã nói Mỹ và Nga đang cùng nhau thúc giục Ukraine rút quân khỏi 20% khu vực Donbass vì việc này có thể dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Khi được hỏi liệu đây có phải là bước đi hợp lý hay không nếu cả Mỹ và Nga đều yêu cầu như vậy, ông Zelensky đáp: "Tôi không chỉ nhìn nhận đó đơn thuần là vấn đề đất đai. Tôi coi đây là sự bỏ rơi... làm suy yếu vị thế của Ukraine, từ bỏ hàng trăm nghìn người dân Ukraine đang sinh sống ở đó. Đây là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Tôi chắc chắn rằng việc rút quân này sẽ chia rẽ xã hội của chúng tôi".

Trước câu hỏi liệu Tổng thống Nga Putin có hài lòng nếu quân đội Ukraine rút khỏi Donbass hay không, ông Zelensky cho hay điều này chỉ là tạm thời và lãnh đạo Điện Kremlin sẽ sớm nối lại các hoạt động quân sự. "Có lẽ điều đó sẽ làm ông Putin hài lòng trong một thời gian... Ông ấy cần tạm dừng... Song, một khi đã hồi phục, các đối tác châu Âu của Ukraine nói sẽ mất 3-5 năm. Theo tôi, ông ấy sẽ hồi phục trong vòng không quá vài năm. Ông Putin sẽ tiếp tục tiến tới đâu? Chúng ta không biết nhưng chắc chắn người đứng đầu nước Nga sẽ tiếp tục".

Tổng thống Ukraine lưu ý vấn đề then chốt hiện nay là các yếu tố răn đe.

Kể từ đầu năm 2026, Ukraine, Mỹ và Nga đã tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Donbass vẫn là vấn đề trọng tâm mà các bên chưa đạt được lập trường chung. Moscow yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass, trong khi Kiev phản đối điều này và đề xuất đóng băng tình hình dọc theo đường ranh giới tiếp xúc. Washington lại đề xuất thành lập một khu vực kinh tế tự do, nhưng cả Kiev lẫn Moscow đều không ủng hộ.