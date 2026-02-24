Trong ngày 23/2, đài CNN đã đăng tải cuộc phỏng vấn Tổng thống Ukraine Zelensky trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Zelensky đã nhấn mạnh vai trò của Mỹ và Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

"Mỹ là một quốc gia có vai trò quá lớn để có thể đứng ngoài cuộc xung đột này. Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Nếu Mỹ muốn ngăn chặn mục tiêu của Nga, họ có đủ năng lực để làm điều đó", ông Zelensky cho biết.

Khi được hỏi rằng ông Trump có đang gây đủ sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Zelensky thẳng thắn trả lời: "Không".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Về các cuộc đàm phán 3 bên, ông Zelensky đánh giá vấn đề lãnh thổ và các đảm bảo an ninh vẫn đang là "điểm nghẽn" trong quá trình thương lượng, khi các bên bất đồng về lập trường.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời trấn an rằng Nga sẽ không thực hiện một hành động quân sự nào nữa. Nhưng tôi muốn các đảm bảo an ninh trả lời một vấn đề cụ thể: phương Tây sẽ làm gì nếu Nga lặp lại kịch bản cũ?", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột dựa theo giới tuyến hiện tại, nhưng từ chối việc rút quân khỏi các khu vực họ đang kiểm soát ở Donetsk. "Nga đang yêu cầu chúng tôi rút quân và từ bỏ khoảng 20% diện tích vùng Donetsk. Chúng tôi không phải là những kẻ ngốc, không phải là trẻ con, chúng tôi sẽ không làm như vậy", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Zelensky thừa nhận người dân Ukraine đang "kiệt sức" vì xung đột kéo dài, nhưng việc nhượng bộ trước các yêu sách của Nga sẽ không bao giờ là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Về vấn đề tổ chức bầu cử trong tương lai, nhà lãnh đạo Ukraine nói ông không rõ liệu Mỹ có muốn một người khác làm Tổng thống Ukraine hay không. "Tôi thấy việc Mỹ và Nga đang bàn luận về các cuộc bầu cử ở Ukraine khá thú vị. Tôi không rõ liệu họ có muốn một tổng thống khác mềm mỏng hơn hay không. Tổng thống Trump chưa nói gì với tôi về chuyện này", ông Zelensky chia sẻ.