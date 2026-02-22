Đài RT ngày 22/2 đưa tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mới đây đã tiết lộ về những lần tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Tổng thống Putin luôn thẳng thắn với tôi về mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi sẽ bị chỉ trích vì nói như vậy, nhưng đó là sự thật. Tổng thống Putin đã nêu rõ các 'lằn ranh đỏ' của Nga, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình không thể thành công nếu hai bên không hiểu động cơ của nhau", ông Witkoff nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Đặc phái viên Mỹ cũng phản bác những ý kiến chỉ trích việc ông đã gặp mặt chủ nhân Điện Kremlin 8 lần kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. "Làm sao chúng ta có thể đi tới một thỏa thuận nếu không hiểu rõ người đang đàm phán? Tôi cần biết động cơ và mục tiêu của Tổng thống Putin", ông Witkoff nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng tổ trực một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Witkoff nói rằng thông tin cụ thể sẽ được công bố trong vài tuần nữa.

"Chúng tôi đã đưa ra một số đề xuất cụ thể cho cả hai nhà lãnh đạo nhằm đưa họ vào bàn đàm phán trong 3 tuần tới. Hy vọng mọi người sẽ sớm nhận được những thông tin tích cực", ông Witkoff cho biết.

Bình luận của đặc phái viên Mỹ được đưa ra sau khi ông tham gia vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine ở Geneva. Dù các bên đều tuyên bố rằng cuộc đàm phán diễn ra "tích cực", nhưng lập trường về lãnh thổ vẫn chưa được thống nhất.

"Một thỏa thuận bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút khỏi các khu vực đang kiểm soát tại Donbass, đồng thời cam kết trung lập và công nhận giới tuyến mới", Điện Kremlin nêu rõ.