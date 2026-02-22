Theo nhà báo Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, các vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 4h sáng giờ địa phương. Những tiếng nổ khác vang lên vào khoảng 4h30.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev cho biết: "Thủ đô đang bị vũ khí đạn đạo tấn công. Xin hãy ở trong hầm trú ẩn cho tới khi có tín hiệu an toàn". Lệnh báo động không kích đầu tiên được chính quyền ban hành lúc 3h56 sáng. Theo không quân, lệnh báo động sau đó được mở rộng ra toàn bộ Ukraine lúc 4h47 khi máy bay ném bom Nga cất cánh.

Hiện trường sau khi Ukraine bị tấn công. Ảnh: RBC

Một phóng viên hiện trường khác cho hay, có thêm nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev vào khoảng 5h13. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói: "Hai nạn nhân, gồm một phụ nữ và một trẻ em đã được đưa từ vùng ngoại ô của thủ đô đến các bệnh viện ở Kiev".

Trang RBC Ukraine dẫn tin từ chính quyền Ukraine cho biết, ngoài tấn công Kiev, Nga đã dùng máy bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160, cũng như máy bay chiến đấu MiG-31K không kích Odessa, Kirovohrad, Poltava, Mykolaiv, Cherkasy.

Bình luận về đợt tấn công lúc rạng sáng nay của Nga, Tổng thống Zelensky cho hay, ông đã yêu cầu các đối tác cung cấp cho Ukraine các hệ thống hiệu quả chống lại tên lửa đạn đạo. Theo nhà lãnh đạo này, các cơ sở đường sắt và năng lượng của Ukraine ở Kiev, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odesa, Poltava và Sumy đã bị tấn công.

Về phía Nga, hãng TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng nước này hôm nay (22/2) cho biết, đêm qua lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ 86 UAV Ukraine ở các khu vực khác nhau trên đất nước.

Binh sĩ Nga bắn hạ các UAV. Ảnh: Gazeta.

Thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein cho biết thêm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo 22 lần vào các khu vực trống ở vùng này trong vòng 24h qua. Ngoài ra, theo báo Gazeta, quân đội Ukraine đã tấn công ngôi làng Podyvotye ở vùng Bryansk bằng UAV liều chết, làm một dân thường bị thương.

Hôm nay là ngày thứ 1.460 của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine.