Theo đó, hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt ít nhất 65 UAV bay về phía thủ đô trong chưa đầy 12 giờ. Kể từ năm ngoái, vùng Moscow chưa trải qua vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nào. Vụ tấn công gần nhất xảy ra vào đêm 11/12/2025, khi 32 UAV hướng tới Moscow bị bắn hạ. Trước đó, số lượng UAV tương tự cũng bị bắn rơi vào 27/10/2025.

Trong diễn biến mới nhất, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, hôm qua, các UAV Ukraine tìm cách xâm nhập vào Moscow gần như mỗi giờ. Các nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến khu vực có mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống.

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia, các sân bay quốc tế Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời ngừng các chuyến bay khi cuộc tập kích diễn ra.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, tổng cộng 280 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong suốt 10 tiếng ngày 14/3. Ngoài khu vực Moscow, các vụ đánh chặn cũng diễn ra ở các khu vực Smolensk, Belgorod và Kursk.

Lần gần đây nhất thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công là 8/3 và theo ông Sobyanin, có 6 UAV đã bị bắn rơi trong vụ việc này.

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev đang nhắm mục tiêu vào dân thường vì không thể ngăn chặn bước tiến của Nga ở vùng chiến sự. Các quan chức Ukraine cho rằng việc gây thiệt hại kinh tế đáng kể có thể buộc Nga phải từ bỏ mục tiêu của mình trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.