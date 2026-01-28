Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật kim loại tồn tại lâu năm tại vùng tầng sinh môn, gây đau âm ỉ kéo dài suốt 11 năm cho người bệnh.

Bệnh nhân T.T.H (40 tuổi, trú xã Đông Trạch, Quảng Trị) đến khám trong tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhói tầng sinh môn, gây lo lắng và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Chị H. cho biết từng sinh con năm 2015 bằng đẻ thường và được khâu tầng sinh môn, khi đó bác sĩ thông báo kim khâu bị gãy nhưng không tìm thấy dị vật.

Mới đây, sau thăm khám lâm sàng cho chị H, các bác sĩ chỉ định thực hiện cận lâm sàng gồm chụp X-quang khung chậu và siêu âm đầu dò âm đạo. Kết quả ghi nhận một dị vật kim loại nằm tại vùng tầng sinh môn.

Chiếc kim được bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật tầng sinh môn, kích thước khoảng 15mm. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp lấy dị vật.

Ca can thiệp diễn ra an toàn, dị vật được lấy ra thành công. Sau thủ thuật, vết khâu khô, liền tốt, không sưng đau. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau nhói vùng tầng sinh môn đã chấm dứt, tâm lý người bệnh được giải tỏa sau nhiều năm lo lắng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau kéo dài bất thường sau phẫu thuật hoặc thủ thuật, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và kiểm tra kịp thời, tránh để dị vật tồn tại lâu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

