Các đoạn video được ghi lại từ kính thông minh AI của Meta, bao gồm cảnh người dùng cởi quần áo hoặc ngồi trong nhà vệ sinh, được cho là đang bị xem bởi các nhân viên công nghệ ở cách xa hàng nghìn kilomet.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, giới thiệu mẫu kính thông minh Meta Ray-Ban Display mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo, tại hội nghị Connect của công ty vào ngày 17/9 ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: CNN

Theo một báo cáo từ hai tờ báo Thụy Điển Göteborgs-Posten và Svenska Dagbladet, nhiều đoạn clip được ghi từ kính thông minh Meta Ray‑Ban smart glasses đang được gửi tới các trung tâm kiểm duyệt dữ liệu tại Nairobi, Kenya để xem xét.

Thiết bị này có giá khoảng 300 bảng Anh và được trang bị camera cùng micro tích hợp. Những tính năng này cho phép người dùng quay video, chụp ảnh hoặc gọi điện video ở góc nhìn thứ nhất, tức là những gì người đeo nhìn thấy cũng chính là những gì được ghi lại.

“Chúng tôi nhìn thấy mọi thứ”

Tuy nhiên, theo lời kể của một số nhân viên làm việc tại các trung tâm dữ liệu ở Kenya, nhiều đoạn video mà họ phải xem chứa những hình ảnh riêng tư đến mức gây sốc.

Một nhân viên cho biết: “Trong một số video, bạn có thể thấy ai đó đi vào nhà vệ sinh hoặc đang cởi quần áo. Tôi không nghĩ họ biết mình đang bị ghi lại, vì nếu biết thì họ đã không quay như vậy”.

Các nhân viên xử lý dữ liệu cho biết họ được giao nhiệm vụ xem và phân loại các đoạn video do kính AI ghi lại. Điều này khiến họ vô tình tiếp cận rất nhiều nội dung cá nhân.

“Chúng tôi nhìn thấy mọi thứ, từ phòng khách của mọi người cho đến những cơ thể khoả thân”, một nhân viên nói.

Một nhân viên khác thậm chí khẳng định rằng họ đã thấy những đoạn video ghi lại cảnh quan hệ tình dục. Theo người này, trong một số trường hợp, chính người đang đeo kính là người xuất hiện trong các cảnh thân mật đó.

Những lời kể này làm dấy lên lo ngại về mức độ riêng tư của các thiết bị đeo AI, đặc biệt là khi chúng có khả năng ghi hình liên tục trong đời sống thường ngày.

Kính thông minh của Meta được tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng kích hoạt bằng câu lệnh giọng nói “Hey Meta”.

Sau khi kích hoạt, AI có thể điều khiển camera tích hợp để chụp ảnh, quay video hoặc thực hiện các cuộc gọi video trực tiếp từ góc nhìn của người đeo. Đây là một trong những tính năng được quảng bá là mang lại trải nghiệm “nhìn và chia sẻ thế giới theo thời gian thực”.

Meta cho biết thiết bị này được “thiết kế với quyền riêng tư làm trọng tâm”. Khi camera bắt đầu ghi hình, một đèn báo nhỏ trên kính sẽ sáng lên để thông báo cho những người xung quanh.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đèn báo này có thể dễ bị bỏ qua, đặc biệt trong những môi trường riêng tư như trong nhà, phòng ngủ hoặc phòng tắm.

Chính sách riêng tư gây tranh cãi

Trong chính sách quyền riêng tư của hệ thống AI, Meta thừa nhận rằng trong một số trường hợp công ty có thể xem xét các tương tác của người dùng với AI.

Camera trên kính AI Meta Ray-Ban vẫn hoạt động ngay cả khi bạn không muốn. Ảnh: Meta

Cụ thể, tài liệu này nêu rõ rằng Meta có thể kiểm tra nội dung các cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn với hệ thống AI và quá trình xem xét đó có thể được thực hiện tự động hoặc bởi con người.

Chính sách cũng khuyến cáo người dùng không nên chia sẻ những thông tin mà họ không muốn hệ thống AI lưu trữ, đặc biệt là các nội dung nhạy cảm.

Những đoạn video thu thập từ kính AI đôi khi được chuyển đến công ty công nghệ Sama, một nhà thầu chuyên cung cấp dịch vụ gắn nhãn dữ liệu. Các nhân viên tại đây, thường được gọi là “data annotators”, có nhiệm vụ xem video và gắn nhãn nội dung để phục vụ việc huấn luyện AI.

Khối lượng dữ liệu khổng lồ này sau đó được dùng để cải thiện các hệ thống AI phân tích video của Meta. Tuy nhiên, báo cáo không làm rõ liệu những đoạn video nhạy cảm có bị đưa vào dữ liệu huấn luyện hay không.

Việc các công ty công nghệ sử dụng dữ liệu người dùng để cải thiện sản phẩm AI không phải là chuyện mới. Trong quá khứ, nhiều tập đoàn lớn đã bị phát hiện nghe hoặc xem lại các tương tác mà người dùng tưởng là riêng tư.

Năm 2019, tờ The Guardian đưa tin rằng Apple đã nghe các đoạn ghi âm từ trợ lý giọng nói Siri để cải thiện chất lượng hệ thống. Sau đó, Apple đã đồng ý chi trả 95 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, dù hãng không thừa nhận sai phạm.

Ngoài ra, nhiều ứng dụng chatbot AI hiện nay cũng lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện của người dùng. Các công ty phát triển thừa nhận rằng dữ liệu này đôi khi được chia sẻ với nhân viên hoặc nhà thầu để kiểm tra an toàn hoặc huấn luyện thuật toán.

Trong một sự cố khác vào năm ngoái, hàng nghìn cuộc trò chuyện với chatbot AI của Meta đã vô tình bị công khai sau khi người dùng nhấn vào nút “chia sẻ”. Nhiều đoạn hội thoại trong số đó chứa những thông tin cá nhân hoặc những chi tiết khiến người dùng bối rối.

Trước các cáo buộc, Meta cho biết việc sử dụng nhà thầu để xem xét dữ liệu là một phần trong quy trình cải thiện sản phẩm và điều này đã được nêu rõ trong chính sách quyền riêng tư.

Người phát ngôn của Meta cho biết: “Khi người dùng chia sẻ nội dung với Meta AI, giống như nhiều công ty khác, chúng tôi đôi khi sử dụng các nhà thầu để xem xét dữ liệu nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng kính thông minh”.

Ông cũng cho biết dữ liệu sẽ được lọc trước nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

“Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đang liên tục cải tiến các công cụ cũng như quy trình để đảm bảo điều đó”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Trong khi đó, công ty Sama, đơn vị được cho là tham gia vào việc kiểm duyệt dữ liệu, chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc này.

(Theo Telegraph, PhoneArena)