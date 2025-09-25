Mainoo đang nuôi dưỡng giấc mơ World Cup và muốn tìm lại vị thế ngôi sao trong đội hình Tam sư trước thềm giải đấu lớn diễn ra vào hè năm sau.

Tại Euro 2024, Mainoo bước ra ánh sáng với lối đá đĩnh đạc, ra sân từ đầu trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh bị HLV Thomas Tuchel bỏ rơi kể từ lúc lên thay Gareth Southagte.

Mainoo thất vọng với tình hình hiện tại ở MU - Ảnh: Mirror

Quyết định ngó lơ Mainoo của nhà cầm quân người Đức xuất phát từ việc cầu thủ 20 tuổi này có quá ít cơ hội ra sân thời gian qua.

Kobbie Mainoo chật vật trong hệ thống chiến thuật mới của HLV Amorim và sự nghiệp dần thụt lùi quãng 12 tháng trở lại đây.

Giữa chuỗi thất vọng đó, nếu tình hình không được cải thiện, Mainoo muốn rời sân Old Trafford theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Tiền vệ người Anh mới chỉ ra sân 4 lần mùa này, với duy nhất một trận đá chính, là thất bại đáng xấu hổ trước Grimsby tại cúp Liên đoàn Anh.

Hè vừa qua, bản thân Mainoo đã muốn ra đi nhưng bị lãnh đạo Quỷ đỏ ngăn cản. HLV Amorim yêu cầu học trò cạnh tranh vị trí với đội trưởng Bruno Fernandes.

Mainoo chấp nhận quyết định và cố gắng lấy lại vị thế. Tuy nhiên, đến lúc này, anh nhận ra rằng, mọi thứ dường như chẳng thay đổi.

Nếu tiếp tục không được Amorim sử dụng, Mainoo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu chuyển nhượng khi phiên chợ đông mở cửa.