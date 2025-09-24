MU muốn có Dimarco

Các quan chức MU đang chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng mùa đông, bằng việc ký hợp đồng với hậu vệ trái Federico Dimarco của Inter Milan.

MU muốn mua Dimarco Ảnh: Inter

MU tin rằng sự xuất hiện của cầu thủ người Italia có thể là chìa khóa để củng cố dự án dưới thời Ruben Amorim, nhằm chạy đua cho suất dự Champions League mùa sau.

Với 19 bàn thắng và 35 pha kiến ​​tạo trong gần 200 trận đấu, Dimarco khẳng định vị thế của mình trong số những hậu vệ cánh xuất sắc nhất bóng đá châu Âu.

Khả năng tạo ra nguy hiểm trong tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự khiến anh trở thành triển vọng hấp dẫn đối với bất kỳ câu lạc bộ nào. Huyền thoại Roberto Carlos khen ngợi anh là “một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới”.

Hợp đồng của Dimarco với Inter còn thời hạn đến năm 2027. Theo báo Italia, đội bóng thành Milan sẵn sàng để anh ra đi trong tháng Giêng 2026, nếu MU đưa ra đề nghị hợp lý.

Gavi nghỉ 4-5 tháng

Tin xấu cho Gavi và Barcelona: cầu thủ gốc Seville sẽ không trở lại sân cỏ cho đến năm 2026, sau khi tiến hành phẫu thuật đầu gối.

Gavi phải nghỉ 4-5 tháng. Ảnh: EFE

Theo thông báo của Barca, Gavi vừa trải qua ca phẫu thuật nội soi sụn chêm trong đầu gối phải hôm thứ Ba, đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ 4-5 tháng.

Khi các bác sĩ thông báo với Gavi về việc chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến, anh gần như ngã quỵ vì biết mình sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài, thậm chí còn đe dọa đến cơ hội tham dự World Cup 2026.

Nếu đúng như thông báo của Barca, Gavi chỉ trở lại cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba. Anh còn cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác bóng.

Năm 2023, Gavi từng đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở đầu gối phải và chấn thương sụn chêm ngoài. Anh phải nghỉ 316 ngày và chỉ trở lại gần đây.

Barca hỏi mượn Mainoo

Từ việc Marcus Rashford có sự hòa nhập nhanh chóng và ghi dấu ấn đậm nét, Barcelona có ý định liên hệ với MU để mượn Kobbie Mainoo khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Barca muốn có Mainoo. Ảnh: Imago

Barca là một trong những CLB quan tâm nhiều nhất đến Mainoo, khi anh yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn ở thời điểm cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua.

MU ngăn Mainoo ra đi, khi tuyên bố anh vẫn quan trọng với CLB. Tuy nhiên, Ruben Amorim liên tục để tiền vệ người Anh ngồi ghế dự bị.

Giờ đây, với việc Gavi chấn thương nghiêm trọng, Barca chính thức khởi động quá trình đàm phán với MU để hy vọng đón Mainoo trong tháng Giêng 2026.

HLV Hansi Flick đánh giá cao năng lực của Mainoo. Vì lịch thi đấu của Barca rất dày, nên đây sẽ là giải pháp để xoay tua với Pedri và Frenkie de Jong.