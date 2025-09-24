Từ cú đúp đến bị phạt

Marcus Rashford đã tìm lại nụ cười ở Barcelona. Sau những tháng ngày mờ nhạt, chịu đựng cả sức ép từ Old Trafford và những chỉ trích không dứt về sự sa sút phong độ, tiền đạo người Anh bỗng trở thành tâm điểm trong tuần lễ mở màn Champions League 2025/26.

Cú đúp vào lưới Newcastle là lời khẳng định: Rashford vẫn còn nguyên sự bùng nổ, chỉ cần một môi trường thích hợp để thắp sáng.

Rashford đang tìm lại niềm vui ở Barca. Ảnh: EFE

Barca đã trao cho anh môi trường ấy. Hansi Flick biến Rashford thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch chinh phục châu Âu, tạo cho anh sự tự do trên hàng công mà anh từng mất đi ở MU.

Trong một tập thể đang trẻ hóa, tốc độ, khả năng bứt phá và sự ngẫu hứng của Rashford là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho Lewandowski, Lamine Yamal, Rapinha, Dani Olmo hay Pedri.

Sau thời gian ngắn, người hâm mộ Barca bắt đầu nhìn thấy ở anh thứ bóng đá tươi mới, phóng khoáng và nhiều cảm hứng.

Nhưng rồi, như một chiếc gương phản chiếu quá khứ, Rashford lại mắc phải một lỗi nhỏ mà không hề nhỏ: đi muộn.

Sự việc diễn ra trong ngày đấu Getafe mới đây (Barca thắng 3-0), chỉ vài ngày sau đêm bùng nổ ở Champions League. Theo quy định bất di bất dịch của Hansi Flick, bất cứ cầu thủ nào đi muộn trong ngày thi đấu đều không được đá chính.

Rashford phải trả giá tức thì: từ vị thế ngôi sao sáng nhất tuần, anh ngồi dự bị và nhìn Ferran Torres chiếm suất trên hàng công.

Flick không làm điều gì mới mẻ. Trước đó, Inaki Pena, Raphinha hay Jules Kounde cũng từng chịu kỷ luật tương tự.

Rashford chỉ vào sân từ ghế dự bị trận Getafe. Ảnh: FCB

Điều quan trọng ở đây không phải là quyết định của HLV – vốn chỉ khẳng định sự nhất quán của ông – mà là thông điệp gửi thẳng đến Rashford: Barcelona là cơ hội làm lại, và cơ hội ấy sẽ khép lại nếu anh để những sai sót quen thuộc từ MU tái diễn.

Hãy trân trọng cơ hội

Không ai quên Rashford từng vật lộn với chính bản thân ở MU. Ngoài phong độ thất thường, anh nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ: từ việc bị bắt gặp tiệc tùng sau thất bại, đến việc mất tập trung trong tập luyện.

Những vết gợn ấy, cộng hưởng với áp lực khổng lồ ở Old Trafford, khiến hình ảnh của anh bị bào mòn.

Rời nước Anh để sang Tây Ban Nha, anh tìm kiếm một sự tái sinh – và thực tế, Flick cùng các CĐV “Blaugrana” đã trao cho anh niềm tin mới.

Vấn đề là Rashford không thể lặp lại thói quen cũ. Flick đã nói rõ: không có ngoại lệ.

Điều này khác biệt căn bản với môi trường MU, nơi những ngôi sao thường được dung túng, nơi kỷ luật lỏng lẻo khiến đội bóng chìm sâu trong vòng xoáy bất ổn.

Rashford không được để tái diễn thói quen xấu. Ảnh: EFE

Ở Barcelona, Rashford phải hiểu rằng mỗi trận đấu, mỗi buổi họp, mỗi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt chuyên nghiệp đều là một phần trong cuộc cách mạng tái thiết.

Trong mắt người hâm mộ Barca, Rashford không chỉ là cầu thủ ghi bàn. Anh còn là biểu tượng mới cho khát vọng tái sinh, cũng như năng lực quản lý bậc thầy của Flick – người “hồi sinh” các ngôi sao.

Một ngôi sao tưởng chừng rơi rụng nhưng đang gượng dậy, hòa mình vào tập thể trẻ trung và kỷ luật.

Để hành trình ấy không đứt đoạn, anh cần nhớ rằng tài năng có thể đưa anh đến sân khấu, nhưng chỉ sự chuyên nghiệp mới giữ anh lại trên đó.

Ở Barca, Rashford đã tìm lại niềm vui – ghi 2 bàn, 2 kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Nhưng niềm vui ấy sẽ mong manh nếu anh không biết bảo vệ nó bằng những điều giản dị nhất: đúng giờ, thái độ tập trung, kỷ luật tự thân.

Một bàn thắng có thể khiến khán đài bùng nổ, nhưng một lần đi muộn đủ để đẩy anh trở lại bóng tối quen thuộc. Đó là cái giá mà Rashford không được phép lặp lại thêm lần nào nữa.