Trận chung kết Campeonato Mineiro giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro tại sân Governador Magalhaes Pinto đã khép lại theo cách gây sốc khi một cuộc ẩu đả lớn bùng nổ ở những phút cuối. Dù Cruzeiro giành chiến thắng tối thiểu 1-0, trận đấu lại bị lu mờ bởi cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Thủ môn Everson là người khơi mào cho cuộc ẩu đả - Ảnh chụp màn hình

Căng thẳng bắt nguồn từ tình huống thủ môn Everson của Atletico Mineiro va chạm với tiền vệ Christian bên phía Cruzeiro.

Sau pha lao ra cản phá khiến Christian ngã xuống sân, Everson được cho là đã có lời nói khiêu khích. Điều này khiến các cầu thủ Cruzeiro phản ứng dữ dội, dẫn tới màn xô xát lan rộng giữa cầu thủ hai đội.

Cầu thủ hai bên biến sân cỏ thành võ đài - Ảnh: ESPN

Trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút khi lực lượng an ninh và cảnh sát phải vào sân để kiểm soát tình hình, trong khi đồng hồ chỉ còn khoảng 30 giây của thời gian bù giờ.

Sau khi lập lại trật tự, trọng tài Matheus Delgado Candancan đã rút tổng cộng 23 thẻ đỏ, gồm 12 cho Cruzeiro và 11 cho Atletico Mineiro.

Trọng tài Matheus Delgado Candançan mỏi tay vì rút thẻ đỏ - Ảnh: 433

Đây chính thức trở thành kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Brazil, vượt qua kỷ lục cũ 22 thẻ đỏ từng xuất hiện ở trận Portuguesa gặp Botafogo năm 1954.

Trong số những cầu thủ bị truất quyền thi đấu có tiền đạo kỳ cựu Hulk của Atletico Mineiro, người được cho là đã tham gia vào cuộc hỗn chiến trên sân.