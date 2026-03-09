Ngôi sao người Anh đã bị loại khỏi đội hình MU sau mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim hồi năm ngoái.

Hè 2025, Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải. Tại môi trường mới, tiền đạo 28 tuổi đã thi đấu nổi bật, ghi được 10 bàn và có 9 pha kiến tạo trên các mặt trận.

Rashford nhiều khả năng gia nhập Barca với bản hợp đồng dài hạn - Ảnh: Shutterstock

Lãnh đạo Barca bị thuyết phục hoàn toàn và sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford thời gian tới với giá 26 triệu bảng Anh.

Ở chiều ngược lại, tờ Sport cũng tiết lộ, MU đang nhắm đến 5 cầu thủ để thay thế Rashford vị trí tiền đạo cánh trái mùa tới.

1. Bradley Barcola (PSG, 23 tuổi - định giá 100 triệu bảng)

2. Yan Diomande (19 tuổi, RB Leipzig - định giá 80 triệu bảng)

3. Jesus Rodriguez (20 tuổi, Como - định giá 40 triệu bảng)

4. Martial Godo (22 tuổi, Strasbourg - định giá 50 triệu bảng)