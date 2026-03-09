Bernardo Silva sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới, sau khi đánh tiếng với phía Man City rằng, anh không có ý định gia hạn hợp đồng.
Ngôi sao người Anh đã bị loại khỏi đội hình MU sau mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim hồi năm ngoái.
Hè 2025, Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải. Tại môi trường mới, tiền đạo 28 tuổi đã thi đấu nổi bật, ghi được 10 bàn và có 9 pha kiến tạo trên các mặt trận.
Lãnh đạo Barca bị thuyết phục hoàn toàn và sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford thời gian tới với giá 26 triệu bảng Anh.
Ở chiều ngược lại, tờ Sport cũng tiết lộ, MU đang nhắm đến 5 cầu thủ để thay thế Rashford vị trí tiền đạo cánh trái mùa tới.
Man City hướng đến “siêu kinh điển châu Âu” gặp Real Madrid với tuyệt chiêu của Pep Guardiola: không bóng đá, chỉ có thư giãn và tận hưởng.
Mbappe được phát hiện hôn bạn gái mới ở quán bar tại Madrid – nữ diễn viên Tây Ban Nha, Ester Exposito, có tình yêu đồng giới với một nhà thiết kế Mexico.
Jose Mourinho có những lời biện minh thú vị sau thẻ đỏ trận Benfica hòa Porto 2-2, làm nổi bật sự đặc biệt của ông.