Trưa 18/12, nhà thi đấu tại Chonburi, Thái Lan như vỡ òa khi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh lần lượt giành HCV vật tự do nữ, mang về niềm tự hào lớn lao cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, ba chị em ruột cùng góp mặt và cùng đăng quang ở một kỳ SEA Games - một kỳ tích hiếm có, giàu cảm xúc.

Từ phải qua: Mỹ Hạnh, Mỹ Linh, Mỹ Trang cùng giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: FBNV

Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định vị thế “chị cả thép” với HCV thứ tư liên tiếp ở hạng cân 62 kg. Bản lĩnh, kinh nghiệm và lối đánh chủ động giúp cô vượt qua mọi đối thủ bằng phong thái đĩnh đạc.

Ngay sau đó, Mỹ Trang không kém phần thuyết phục khi thống trị hạng 57 kg, giành HCV thứ ba liên tiếp, trong đó có chiến thắng áp đảo trước đô vật chủ nhà Thái Lan.

Đặc biệt nhất là Mỹ Linh - cô em út lần đầu dự SEA Games - đã khiến khán đài nổ tung khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có nhà vô địch SEA Games 32, để giành HCV hạng 53 kg một cách đầy thuyết phục.

Niềm vui vỡ òa của Mỹ Trang với tấm HCV SEA Games 33

Sinh ra trong gia đình đông con ở Quảng Điền (Huế), ba chị em lớn lên cùng tấm thảm tập, cùng ước mơ giản dị: mang vinh quang về cho Tổ quốc. Sau chiến thắng, họ nghẹn ngào chia sẻ: “Đây là món quà dành cho bố – người đang chống chọi bệnh tật và luôn dõi theo chúng em.”

Không chỉ là những tấm HCV, câu chuyện của ba chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang - Mỹ Linh đã trở thành biểu tượng đẹp cho ý chí, tình thân và sức mạnh thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.