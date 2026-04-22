Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi được bầu làm Chủ tịch nước đã chọn thăm Trung Quốc đầu tiên. Chuyến thăm thành công rất tốt đẹp, trở thành dấu mốc trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Là người trực tiếp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong suốt chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã có những chia sẻ về những dấu ấn đặc biệt của sự kiện này.

"Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử và đã đạt được thành công to lớn, trở thành một mốc son mới trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, có ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ hai nước và khu vực. Trong suốt chuyến thăm, tôi muốn nói về ba đầu tiên để khái quát cảm nhận của tôi về chuyến thăm" - Đại sứ cho biết.

Theo đó, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Việt Nam sau khi kiện toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ mới; lần đầu tiên có nguyên thủ nước ngoài đến thăm Tân khu Hùng An - một đô thị tương lai của Trung Quốc; cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo nước ngoài đi đường sắt cao tốc của Trung Quốc hơn 10 tiếng đồng hồ, xuyên qua 5 tỉnh với tổng lộ trình là 2.500km.

Theo Đại sứ, những điều "đầu tiên" đó là điểm sáng ấn tượng trong chuyến thăm, cũng thể hiện ý nghĩa mang tính lịch sử mà hai Đảng, hai nước cùng nhau thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.

Đại sứ nêu rõ thành quả quan trọng của chuyến thăm thể hiện ở 3 khía cạnh.

Thứ nhất, tin cậy chính trị đi vào chiều sâu. Ngày 7/4, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước thì ngày 8/4, hai bên công bố thông tin về chuyến thăm. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào đúng thời điểm tròn 1 năm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam (tháng 4/2025).

Chỉ trong hai năm, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau và là lần thứ ba lãnh đạo cao nhất của hai Đảng gặp mặt trực tiếp nhau. Đây là minh chứng sinh động thể hiện Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã trao đổi về những vấn đề mang tính toàn diện, chiến lược và cùng nhau định hướng cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam ở mức độ cao hơn. Hai bên đã ra Tuyên bố chung với nội dung phong phú và ý nghĩa sâu rộng.

Đại sứ chia sẻ, nếu đọc kỹ các bản Tuyên bố chung từ năm 2023, 2025 và đến 2026 thì có thể thấy sự khác biệt, đó là từ "xây dựng" sang "đẩy nhanh xây dựng" và đến bây giờ là "xây dựng ở mức độ cao hơn". Đó không chỉ là tăng thêm về câu chữ mà là thể hiện sinh động quan hệ hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, ổn định và liên tục.

Thứ hai, hợp tác thực chất được đẩy mạnh hơn. Việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không chỉ cần vững vàng mà còn phải tranh thủ từng giây, từng phút nhằm mang lại lợi ích cho hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đoàn đại biểu với quy mô lớn, trong đó có 9 Ủy viên Bộ Chính trị và gần 40 đại biểu.

Trong bốn ngày, đoàn có các hoạt động tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Quảng Tây; thăm Tân khu Hùng An, Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung tâm hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa và tham dự Diễn đàn giáo dục đại học và khoa học công nghệ.

Hai bên đã ký kết 32 văn kiện hợp tác bao gồm các lĩnh vực: ngoại giao, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng… Ngoài ra, doanh nghiệp hai bên cũng ký kết các văn kiện hợp tác.

Năm 2025, hai Tổng Bí thư cùng khởi động Năm giao lưu nhân văn và năm nay, hai lãnh đạo cùng tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Sự kiện này tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho giao lưu nhân, gắn kết người dân hai nước và đặc biệt đặt nền tảng xã hội vững chắc cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt ở mức cao hơn.

Thứ ba, sự phối hợp đa phương được tăng cường, tạo ra sự ổn định, hòa bình khu vực và thế giới. Ý nghĩa của quan hệ hai nước đã vượt qua phạm vi quan hệ song phương, trở thành nền móng cho hòa bình và phát triển của khu vực, thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên phải giương cao ngọn cờ hòa bình, hợp tác cùng thắng, cùng phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa đơn phương dưới mọi hình thức, phản đối các cách làm gây nguy hại đến hòa bình, ổn định khu vực.

Phía Việt Nam cũng nhất trí, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến lớn như xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến Quản trị toàn cầu, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly vẫy chào tạm biệt khi đoàn tàu hỏa lăn bánh về Việt Nam đã gây "bão" trên mạng xã hội hai nước. Đại sứ Hà Vĩ cho hay khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm trong dư luận mà còn trở thành biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị láng giềng gần gũi, tin cậy và ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc.

VIỆT - TRUNG "HÁT VANG TIẾN LÊN"

Theo Đại sứ Hà Vĩ, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang ở giai đoạn lịch sử vàng.

Kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 4/2025, quan hệ song phương đã phát triển nhanh chóng, đạt nhiều bước tiến nổi bật. Có thể khái quát những thành quả trong một năm qua bằng bốn từ “hát vang tiến lên”.

Một là, tần suất tiếp xúc cấp cao ở mức chưa từng có.

Hai là, thành quả hợp tác thực chất nhiều chưa từng có. Năm 2024 có tới 45 văn kiện hợp tác được ký kết. Kim ngạch thương mại vượt qua 290 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất và thị trường xuất khẩu nông, thủy sản của Việt Nam. Phía Trung Quốc cố gắng áp dụng nhiều biện pháp để giảm thời gian thông quan cho hàng nông sản Việt Nam.

Ba là, giao lưu nhân văn sôi động chưa từng có. Lượng khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam đạt 5,3 triệu lượt người, chiếm 1/4 khách quốc tế của Việt Nam. Số du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đạt gần 24 nghìn người, tăng gấp đôi so với năm 2019. Số thí sinh thi HSK của Việt Nam đứng số 1 toàn cầu.

Về hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại sứ nhấn mạnh việc xây dựng đường sắt tốc độ cao như một từ khóa chính, được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc trao đổi cấp cao. Đây được coi là một trong những lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa đột phá chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành hơn 10 tiếng trải nghiệm đường sắt cao tốc đi xuyên qua nhiều địa phương của Trung Quốc và đánh giá rất cao công nghệ đường sắt Trung Quốc.

"Chúng tôi cảm nhận được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt kỳ vọng cao vào hợp tác đường sắt giữa hai nước" - Đại sứ bày tỏ.

Hai bên nhất trí đưa kết nối đường sắt thành đột phá chiến lược, trọng tâm là ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tại miền Bắc Việt Nam. Hai lãnh đạo đã chứng kiến bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Hai nước cũng đang thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của hai tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Trong tương lai, các tuyến kết nối này sẽ góp phần tăng cường cả kết nối cứng và kết nối mềm, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc và lục địa Á - Âu, nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Đại sứ cũng mong muốn hai nước thúc đẩy du lịch, gắn kết nhân dân.

"Vừa qua, tôi có đến thăm khu di tích Pác Bó tại Cao Bằng và rất xúc động tại di tích lịch sử là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng" - Đại sứ bày tỏ.

Theo Đại sứ, mục tiêu năm 2026 là thực hiện thông quan thuận tiện, kết nối thông suốt để người dân hai nước thực sự thụ hưởng thành quả hợp tác.