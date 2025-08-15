Những “số 10” mới

Lamine Yamal mới 18 tuổi, nhưng bước ra sân với tư thế của người đã được định sẵn cho những trang sử lớn.

Mùa 2024/25, anh ghi 18 bàn, kiến tạo 22 lần cho Barcelona ở các mặt trận, dẫn đầu La Liga về số đường chuyền thành bàn (13).

Yamal nhận số 10 biểu tượng của Barca. Ảnh: FCB

Tính cả Champions League và các đấu trường khác, Yamal tham gia trực tiếp vào 40 bàn thắng trong 55 trận – một con số phi thường với tuổi đời non trẻ.

Anh phá hàng loạt kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở El Clasico, cán mốc 100 trận cho Barca, và ghi bàn ở bán kết Champions League.

Sự bùng nổ ấy khiến Barca vội vàng “khóa” Yamal đến năm 2031 với mức đãi ngộ ngang các trụ cột. Hơn cả hợp đồng, anh được trao chiếc áo số 10 – vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm.

Ở Camp Nou, số 10 là di sản – gắn với biểu tượng Lionel Messi. Nó đòi hỏi không chỉ kỹ thuật và cảm hứng, mà còn bản lĩnh để chịu đựng áp lực lớn.

Hansi Flick hiểu rằng mọi kế hoạch tấn công mùa này sẽ xoay quanh Yamal, từ những pha đột phá ở cánh phải đến những đường chuyền xé toang phòng tuyến đối thủ.

Mbappe thì khác. Anh đến Real Madrid với tư cách nhà vô địch World Cup 2018, vua phá lưới Ligue 1, biểu tượng bóng đá Pháp.

Mùa 2024/25, ngay năm đầu tiên ở La Liga, anh lập tức trở thành Pichichi với 31 bàn.

Tính cả mọi đấu trường, con số ấy lên tới 48 bàn cùng 13 kiến tạo trong 68 trận – phá kỷ lục ra mắt của một cầu thủ Real Madrid.

Số 10 tại Bernabeu không phải chiếc áo của một nghệ sĩ đơn độc; đó là biểu tượng sức mạnh và sự lãnh đạo.

Mbappe mang đến thứ tốc độ và bản năng săn bàn mà Real Madrid chưa từng sở hữu kể từ thời Cristiano Ronaldo.

Mbappe là trung tâm quyền lực trong phòng thay đồ Real Madrid. Ảnh: RMCF

Dưới bàn tay Xabi Alonso, Real Madrid xây dựng lối chơi với Mbappe làm điểm kết thúc mọi đường bóng.

Cú nước rút 40 mét, pha dứt điểm lạnh lùng, hay tình huống kéo giãn hàng thủ – tất cả biến anh thành cơn ác mộng với mọi hàng phòng ngự.

Cuộc chiến của “số 10”

Yamal và Mbappe là hai thái cực của bóng đá tấn công. Lamine ưu tiên sáng tạo: rê bóng, phối hợp, mở ra không gian cho đồng đội. Kylian sống bằng bàn thắng: đoạt bóng, tăng tốc, kết liễu.

Một người mới viết những dòng mở đầu của sự nghiệp, người kia đã có gần một thập kỷ đứng ở đỉnh cao. Nhưng cả hai lại gặp nhau ở điểm chung: tính quyết định trong các trận cầu lớn.

Yamal đã ghi bàn ở bán kết Champions League, kiến tạo ở chung kết Cúp Nhà Vua, là ứng viên Quả bóng vàng.

Ở tuổi 26, Mbappe đã hai lần vào chung kết World Cup, giữ thói quen ghi bàn vào lưới những đối thủ sừng sỏ nhất.

Nếu Mbappe là đích đến của mọi đường bóng, thì Yamal là nguồn phát của những bàn thắng. Lamine cũng là cảm hứng để những đồng đội tự tin hơn.

Mỗi cuộc đối đầu giữa Barca và Real Madrid mùa giải mới sẽ là màn so găng trực tiếp giữa hai biểu tượng mới. Không chỉ là bàn thắng hay kiến tạo, đó là cuộc chiến về ảnh hưởng, tầm vóc và khả năng định đoạt cục diện.

Cuộc so tài Mbappe – Yamal gợi lại kỳ phùng địch thủ Ronaldo và Messi. Ảnh: B/R

Trong lịch sử, số 10 ở hai CLB hiếm khi trùng thời điểm đều đạt đỉnh cao phong độ; hoặc không phải đối trọng của nhau. La Liga giờ có cơ hội chứng kiến điều đó.

Yamal, với tuổi trẻ và sự táo bạo, khiến Fran Garcia chật vật mùa trước. Mùa này, anh đối đầu Alvaro Carreras – một trong các tân binh của Real Madrid. Trong khi đó, Mbappe vẫn đối đầu với hàng thủ cũ của Barca.

La Liga từng là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, với Siêu kinh điển có lượng khán giả xem truyền hình cao nhất, nhờ kỷ nguyên đối đầu Messi và Ronaldo.

Giờ đây, sự xuất hiện đồng thời của Yamal và Mbappe như một phép ẩn dụ cho La Liga: vừa tìm kiếm gương mặt đại diện cho tương lai, vừa tận hưởng những gì tốt nhất của hiện tại.

Một bên là lời hứa về thập kỷ sắp tới, một bên là bảo chứng của chiến thắng tức thì. Mùa giải này có thể không chỉ là câu chuyện ai ghi nhiều bàn hơn hay ai kiến tạo nhiều hơn.

La Liga 2015/26 (trận khai mạc Girona vs Rayo Vallecano; 0h ngày 16/8) sẽ là cuộc chạy đua về ảnh hưởng: ai dẫn dắt đội bóng đến ngôi vương, ai trở thành gương mặt tiêu biểu của giải đấu trên toàn cầu. Đó cũng là cuộc chiến Quả bóng vàng 2026.