Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch La Liga bằng chuyến làm khách trên sân Espanyol cuối tuần này, sau khi trải qua giai đoạn tiền mùa giải với thành tích bất bại.

Los Blancos tăng cường lực lượng mạnh mẽ với 6 tân binh. Nổi bật là thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Yan Diomande từ RB Leipzig với giá 120 triệu bảng.

Mbappe là một trong 4 cầu thủ cực kỳ quan trọng của Mourinho - Ảnh: FB

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn sở hữu Bernardo Silva và Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do.

Họ rước thêm về Marc Cucurella, Carlos Espi và Denzel Dumfries. Tổng số tiền Real Madrid bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 lên tới 205 triệu bảng.

Với lực lượng dày dạn, cuộc cạnh tranh vị trí tại Bernabeu trở nên đặc biệt khốc liệt. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho dự kiến vận hành sơ đồ 4-2-3-1 nhằm tạo điều kiện cho 4 ngôi sao được xem là "bất khả xâm phạm" cùng xuất hiện trên sân.

Theo AS, bộ tứ này đều nằm trên hàng công, gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và tân binh Diomande.

Mourinho có ý tưởng rất rõ ràng về cách Real Madrid triển khai tấn công. Đây là dấu hiệu cho thấy chiến lược gia Bồ Đào Nha sẵn sàng thay đổi phong cách thực dụng vốn đã trở thành thương hiệu của ông.

Trong khi 4 ngôi sao kể trên chắc suất, phần còn lại sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí chính thức. Alexander-Arnold phải đối đầu trực tiếp với Dumfries để lấy suất đá chính bên hành lang phải.

Tuyến giữa Real Madrid cũng khá đông đảo. Bernardo Silva sẽ chia sẻ thời gian thi đấu với Aurelien Tchouameni, Federico Valverde và Eduardo Camavinga.

Tiền vệ 32 tuổi chia tay Manchester City hè này sau 9 mùa giải gắn bó. Với kinh nghiệm, kỹ thuật cùng sự đa năng, Silva được kỳ vọng sẽ mang đến thêm phương án khác biệt cho hàng tiền vệ Real Madrid.