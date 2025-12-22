Tính đến ngày 21/12, trong số 23 ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 11, có tới 15 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng liền kề; chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận mức giảm so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay bình quân tại nhóm ngân hàng Big4 gồm VietinBank, Agribank và Vietcombank đều tăng so với tháng 10, riêng BIDV giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân tháng 11 của BIDV là 5,47%/năm, không thay đổi so với tháng trước đó. Chênh lệch lãi suất (cho vay bình quân - huy động vốn bình quân) là 2,51%/năm; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động, sử dụng vốn là 1,29%/năm.

Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 11 là 5,7%/năm, tăng nhẹ 0,1%/năm so với tháng 10. Mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là 2,7%/năm; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan là 1,2%/năm.

Agribank cũng tăng lãi suất cho vay bình quân, từ 6,44%/năm trong tháng 10 lên 6,69%/năm trong tháng 11 với mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là 1,17%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 11 tại VietinBank tăng nhẹ 0,03%/năm lên 5,1%/năm. Mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là 1,8%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân có xu hướng tăng trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng đều chạy đua tăng lãi suất huy động trong khoảng 3 tháng gần đây.

Với Agribank, đây là tháng thứ hai liên tiếp nhà băng này ghi nhận lãi suất cho vay bình quân đi theo chiều hướng tăng. Trong khi 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 đã ghi nhận lãi suất cho vay giảm nhẹ trong tháng 10, thì sang tháng 11 xu hướng này đảo chiều.

Nhóm các ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 11 tăng so với tháng liền kề còn có VIB, GPBank, BVBank, LPBank, MBV, Viet A Bank, Sacombank, ACB, VPBank, Vikki Bank, MB và Bac A Bank.

Ngoài BIDV, ngân hàng còn lại giữ nguyên lãi suất cho vay bình quân là Saigonbank. Đây là một trong số các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân cao nhất thị trường hiện nay (8,7%/năm).

Một số ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân giảm trong tháng qua là KienlongBank, OCB, Techcombank, PVCombank, BaoViet Bank và MSB.

Tuy nhiên, KienlongBank, PVCombank và BaoViet Bank thuộc nhóm các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân trên 8%/năm, mức lãi suất cho vay bình quân cao nhất theo công bố.

Với nhiều lợi thế lớn trong huy động, nhóm Big4 vẫn là những ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân thấp nhất hiện nay. Ngoài ra, MSB và Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân thấp nhất trong số các ngân hàng đã công bố lãi suất đến thời điểm này.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 8-12/12, lãi suất bình quân VND có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,1%/năm, 0,33%/năm và 0,01%/năm lên các mức 7,35%/năm, 7,44%/năm và 7,06%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng giảm so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,1%/năm, 0,15%/năm và 0,05%/năm xuống các mức 3,79%/năm, 3,78%/năm và 3,93%/năm.