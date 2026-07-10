Mặt bằng lãi suất huy động tại hầu hết ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đều giảm so với thời điểm tháng 4/2026. Thậm chí, HSBC Việt Nam còn niêm yết lãi suất huy động chỉ 1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động cao nhất cũng chỉ được niêm yết tại 3,65%/năm (kỳ hạn 18 tháng trở lên).

Tuy nhiên, một số ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì mức lãi suất cạnh tranh so với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trong nước.

Tại Woori Bank, lãi suất huy động thông thường vẫn không thay đổi so với khoảng 2 tháng trước đây, với mức lãi suất huy động cao nhất 6,5%/năm.

Tuy nhiên, nhà băng đến từ Hàn Quốc lại tăng mạnh lãi suất đối với sản phẩm tiền gửi tích lũy định kỳ cố định. Theo đó, lãi suất tiền gửi của sản phẩm này được Woori Bank niêm yết 4,4%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng niêm yết tới 7,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất được ngân hàng này niêm yết.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất niêm yết của sản phẩm Tiền gửi tích lũy cố định, khách hàng phải nộp đủ số tiền mục tiêu theo cam kết hằng tháng.

Nếu khách hàng không nộp đủ số tiền cam kết vào tài khoản tiền gửi theo định kỳ hàng tháng, thay vì được hưởng lãi suất huy động cao nhất 7,8%/năm, lãi suất sẽ được áp dụng là 0,1%/năm theo quy định hiện hành.

Woori Bank cũng có chính sách cộng thêm lãi suất cho sản phẩm Tiền gửi Free Saving, với mức lãi suất cộng thêm tối đa 1,5 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất sau khi cộng thêm có thể lên đến 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24-36 tháng và lên đến 6,5%/năm với các kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng.

Một ngân hàng ngoại khác là Public Bank Việt Nam cũng niêm yết lãi suất tiền gửi khá cao so với mặt bằng chung giữa các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo biểu lãi suất huy động do Public Bank Việt Nam công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng được áp dụng tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Ngân hàng đến từ Malaysia này công bố lãi suất tiền gửi 6,1%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi 6,8%/năm được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn 13-17 tháng. Mức lãi suất cao nhất lên đến 7%/năm được niêm yết cho kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 36-60 tháng 6%/năm.

Một ngân hàng khác đến từ Malaysia là Hong Leong Bank Việt Nam cũng đang niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7%/năm, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Với các kỳ hạn khác, nhà băng này niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 6-9 tháng, 6%/năm kỳ hạn 13 tháng và 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng.

Còn tại Ngân hàng UOB Việt Nam, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân lại giảm mạnh từ 8,1%/năm về 6,7%/năm với các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong thời gian gần đây.