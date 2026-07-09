Theo khảo sát biểu lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng, có 4 ngân hàng dẫn đầu là ACB, MBV, VCBNeo và Bac A Bank.

Theo đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,1%/năm, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) niêm yết lãi suất 7,05%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 6,85%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất này được áp dụng không kèm điều kiện.

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng trả lãi suất huy động vượt 7%/năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng.

Trong số đó, Techcombank áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất, với 0,8 điểm phần trăm cho tiền gửi mở mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần. Với mức lãi suất cộng thêm này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại Techcombank lên đến 7,35%/năm.