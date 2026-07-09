Theo khảo sát biểu lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng, có 4 ngân hàng dẫn đầu là ACB, MBV, VCBNeo và Bac A Bank.
Theo đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,1%/năm, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) niêm yết lãi suất 7,05%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 6,85%/năm.
Trong khi đó, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất này được áp dụng không kèm điều kiện.
Ngoài ra, một số ngân hàng cũng trả lãi suất huy động vượt 7%/năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng.
Trong số đó, Techcombank áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất, với 0,8 điểm phần trăm cho tiền gửi mở mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần. Với mức lãi suất cộng thêm này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại Techcombank lên đến 7,35%/năm.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/7/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ACB
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|MBV
|4,75
|7
|7
|7
|7
|VCBNEO
|4,75
|7
|7
|7
|7
|PGBANK
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|SAIGONBANK
|4,75
|6,9
|6,7
|7,2
|7
|BAC A BANK
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|LPBANK
|4,65
|6,8
|6,8
|6,9
|6,95
|BVBANK
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|BAOVIETBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|OCB
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|TECHCOMBANK
|4,75
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|NAM A BANK
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|SACOMBANK
|4,75
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|MSB
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|ABBANK
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|NCB
|4,75
|6,2
|6,2
|6,4
|6,7
|SHB
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TPBANK
|4,75
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VIET A BANK
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIKKI BANK
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,65
|6
|6
|6
|6
|VIETBANK
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|MB
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|VIB
|4,45
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|KIENLONGBANK
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|EXIMBANK
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|PVCOMBANK
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|GPBANK
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|SEABANK
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SCB
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9