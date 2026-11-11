Lãi suất ngân hàng hôm nay, 11/11/2026, ghi nhận VPBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, đồng thời hạ lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 0,1-0,2 điểm phần trăm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ hai kể từ sau ngày 19/10.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VPBank cập nhật, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 4,65%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất 4,65%/năm được áp dụng thống nhất cho tất cả các mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn này.

Trong khi đó, VPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng là 6,6%/năm với kỳ hạn từ 6-11 tháng, 6,7%/năm kỳ hạn 12-13 tháng, 7,4%/năm kỳ hạn 15-18 tháng, 7,1%/năm kỳ hạn 24 tháng và 6%/năm kỳ hạn 36 tháng.

Đối với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng được áp dụng ở mức 7%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 7,1%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Không chỉ giảm lãi suất huy động thông thường, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng được VPBank giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn.

Đối với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 30-59 ngày VPBank giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 7,4%/năm; kỳ hạn 60-89 ngày giảm 0,2 điểm phần trăm còn 7,5%/năm; kỳ hạn 90-119 ngày giảm 0,2 điểm phần trăm còn 8,1%/năm.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 120-183 ngày cũng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 8,3%/năm. Đây cũng là mức giảm đối với kỳ hạn 184-389 ngày, còn 8,8%/năm.

Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng, với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm.

Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5 sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank đã có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10.