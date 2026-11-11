Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ hai kể từ sau ngày 19/10.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VPBank cập nhật, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 4,65%/năm.
Đáng chú ý, mức lãi suất 4,65%/năm được áp dụng thống nhất cho tất cả các mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn này.
Trong khi đó, VPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng là 6,6%/năm với kỳ hạn từ 6-11 tháng, 6,7%/năm kỳ hạn 12-13 tháng, 7,4%/năm kỳ hạn 15-18 tháng, 7,1%/năm kỳ hạn 24 tháng và 6%/năm kỳ hạn 36 tháng.
Đối với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng được áp dụng ở mức 7%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 7,1%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.
Không chỉ giảm lãi suất huy động thông thường, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng được VPBank giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn.
Đối với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 30-59 ngày VPBank giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 7,4%/năm; kỳ hạn 60-89 ngày giảm 0,2 điểm phần trăm còn 7,5%/năm; kỳ hạn 90-119 ngày giảm 0,2 điểm phần trăm còn 8,1%/năm.
Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 120-183 ngày cũng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 8,3%/năm. Đây cũng là mức giảm đối với kỳ hạn 184-389 ngày, còn 8,8%/năm.
Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng, với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm.
Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5 sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank đã có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 11/11 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|5,75
|5,75
|5,75
|5,3
|BAC A BANK
|4,75
|6,55
|6,55
|6,6
|6,45
|BAOVIETBANK
|4,75
|5,9
|5,9
|6
|6
|BVBANK
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,7
|4,9
|4,9
|4,8
|5,3
|GPBANK
|3,7
|4,75
|4,85
|5,05
|5,05
|HDBANK
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|5
|4,7
|5
|4,65
|LPBANK
|4,55
|6,5
|6,4
|6,7
|6,55
|MB
|4,7
|5,3
|5,3
|5,85
|5,85
|MBV
|4,75
|6,5
|7
|7
|7
|MSB
|4,75
|5,8
|5,8
|6,3
|6,1
|NAM A BANK
|4,75
|5,9
|6,1
|6,1
|6,3
|NCB
|4,75
|5,6
|5,6
|5,8
|6,1
|OCB
|4,75
|6,2
|6,2
|6,5
|6,2
|PGBANK
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,5
|4,8
|4,8
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|4,75
|6,7
|6,7
|7
|7
|SAIGONBANK
|4,75
|6,4
|6,1
|6,7
|6,5
|SCB
|0,1
|0,5
|0,5
|3,7
|0,6
|SEABANK
|3,95
|4,15
|4,35
|4,5
|4,75
|SHB
|4,65
|5,7
|5,9
|6
|6,1
|TECHCOMBANK
|4,55
|6,05
|6,05
|6,25
|5,35
|TPBANK
|4,75
|5,45
|5,55
|5,75
|5,75
|VCBNEO
|4,75
|7
|7
|7
|7
|VIB
|4,45
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIETABANK
|4,75
|5,5
|5,5
|5,6
|5,7
|VIETBANK
|4,6
|5,4
|5,5
|5,6
|5,9
|VIKKI BANK
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,65
|6,6
|6,6
|6,7
|7,4