Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 9, đồng thời là ngân hàng thứ hai kể từ đầu tháng 8, giảm lãi suất huy động.

Đáng chú ý, bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở hầu hết kỳ hạn, GPBank lại tăng lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được nhà băng này cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 4 và 5 tháng giảm mạnh 0,4%/năm, xuống còn 3,9%/năm. Hiện lãi suất hai kỳ hạn này ngang bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

Cũng với mức giảm 0,4%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 5,25%/năm, kỳ hạn 9 tháng giảm xuống 5,35%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại, từ 12-36 tháng, cũng đồng loạt giảm 0,4%/năm xuống còn 5,55%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tiền tại GPBank thời điểm này.

Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất huy động tại quầy cũng được GPBank điều chỉnh giảm ở hầu hết kỳ hạn.

Tuy nhiên, GPBank lại tăng lãi suất huy động tại quầy đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1-3 tháng, với mức tăng nhẹ 0,1%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất là 3,55%/năm, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng mới nhất là 3,65%/năm.

Ngược lại, lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn từ 4-36 tháng đều đồng loạt giảm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 4 tháng giảm 0,15%/năm còn 3,65%/năm; kỳ hạn 5 tháng giảm 0,1%/năm còn 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn còn lại cũng giảm 0,1%/năm: Kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 4,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng giảm còn 4,9%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng giảm còn 5,1%/năm.

Trước đó, lần gần nhất GPBank điều chỉnh lãi suất là ngày 3/6 khi tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,1%/năm với kỳ hạn 6-36 tháng, cả tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.