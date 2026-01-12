Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động lên cao nhất 7,1%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng.
Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động bậc thang, dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.
Lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm.
Đối với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng được niêm yết mới ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; kỳ hạn 12-15 tháng được niêm yết mới tại 6,85%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được Bac A Bank niêm yết ở mức 6,9%/năm. Mức này áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên tại mức 4,55%/năm.
Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.
Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục tăng thêm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng với mức tăng 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất mới áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ lên đến 7%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng ở mức 7,05%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,1%/năm được Bac A Bank niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng.
Mặt bằng lãi suất huy động trên 7%/năm hiện vẫn khá hạn chế. Ngoài Bac A Bank, hiện chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm là OCB và PGBank.
Theo đó, PGBank niêm yết lãi suất từ 7,1%-7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6-11 tháng, lên đến 7,1%/năm.
Trong khi đó, OCB niêm yết lãi suất từ 7%-7,3%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 21 tháng.
Với việc Bac A Bank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, từ đầu tháng 1/2026 đến nay có 5 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất. Trong đó VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/1/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3
|3,5
|5
|5
|5,3
|5,3
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,3
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|2,1
|2,4
|3,5
|3,5
|5,2
|5,2
|ABBANK
|4
|4,2
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,9
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,5
|4,65
|5,85
|5,7
|6
|6,1
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,4
|5,1
|5,7
|5,45
|LPBANK
|4,5
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,2
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,55
|5,7
|MBV
|4,6
|4,75
|5,7
|5,7
|6
|6
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|7,3
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,5
|5,8
|6
|SAIGONBANK
|4,1
|4,3
|5,2
|5,3
|5,8
|6,1
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,2
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|6,5
|5,5
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2