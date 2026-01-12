Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động lên cao nhất 7,1%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động bậc thang, dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng được niêm yết mới ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; kỳ hạn 12-15 tháng được niêm yết mới tại 6,85%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được Bac A Bank niêm yết ở mức 6,9%/năm. Mức này áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên tại mức 4,55%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục tăng thêm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng với mức tăng 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất mới áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ lên đến 7%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng ở mức 7,05%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,1%/năm được Bac A Bank niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Mặt bằng lãi suất huy động trên 7%/năm hiện vẫn khá hạn chế. Ngoài Bac A Bank, hiện chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm là OCB và PGBank.

Theo đó, PGBank niêm yết lãi suất từ 7,1%-7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6-11 tháng, lên đến 7,1%/năm.

Trong khi đó, OCB niêm yết lãi suất từ 7%-7,3%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 21 tháng.

Với việc Bac A Bank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, từ đầu tháng 1/2026 đến nay có 5 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất. Trong đó VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/1/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3
BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3
VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3
VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2
ABBANK 4 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5
ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7
BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,9 6,9
BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1
BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2
EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7
GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85
HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1
KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45
LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2
MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7
MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6
MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8
NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9
NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3
OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8
PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3
PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8
SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6
SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95
SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6
TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95
TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7
VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2
VIB 4,75 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5
VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8
VIETBANK 4,1  4,4 5,5 5,6 5,8 6
VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7
VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2