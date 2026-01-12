Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động lên cao nhất 7,1%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động bậc thang, dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng được Bac A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng được niêm yết mới ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ; kỳ hạn 12-15 tháng được niêm yết mới tại 6,85%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được Bac A Bank niêm yết ở mức 6,9%/năm. Mức này áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên tại mức 4,55%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục tăng thêm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng với mức tăng 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất mới áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng lĩnh lãi cuối kỳ lên đến 7%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng ở mức 7,05%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,1%/năm được Bac A Bank niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Mặt bằng lãi suất huy động trên 7%/năm hiện vẫn khá hạn chế. Ngoài Bac A Bank, hiện chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7%/năm là OCB và PGBank.

Theo đó, PGBank niêm yết lãi suất từ 7,1%-7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 6-11 tháng, lên đến 7,1%/năm.

Trong khi đó, OCB niêm yết lãi suất từ 7%-7,3%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 21 tháng.

Với việc Bac A Bank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, từ đầu tháng 1/2026 đến nay có 5 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất. Trong đó VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.