Từ đầu tháng 8 đến nay, chỉ 3 ngân hàng có sự điều chỉnh về biểu lãi suất huy động. Trong đó, ABBank giảm 0,1%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 1-36 tháng đối với tiết kiệm trực tuyến, trong khi giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tại quầy.

Lãi suất huy động cao nhất tại ABBank chỉ còn 5,6%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Trước đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm “Combo Casa” với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.

Đáng chú ý, Viet A Bank công bố lãi suất mới với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi cao nhất lên đến 6,4%/năm và Tiết kiệm Đắc Tài với cao nhất là 6,8%/năm.

Các mức lãi suất mới thuộc các sản phẩm tiền gửi trên của Viet A Bank thậm chí cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động thông thường (bao gồm lãi suất huy động tại quầy và lãi suất huy động trực tuyến), do chính Viet A Bank đang niêm yết song song.

Hiện lãi suất tiền gửi cao nhất tại Viet A Bank nói riêng và thị trường lãi suất tiết kiệm nói chung là 6,8%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm theo chương trình Tiết kiệm Đắc Tài, do nhà băng này triển khai trong năm 2025.

Viet A Bank cam kết giữ nguyên lãi suất tiền gửi của sản phẩm này đến 31/12/2025.

Điều kiện để tham gia chương trình này là chỉ cần mở tài khoản thanh toán và đăng ký ứng dụng ngân hàng số tại Viet A Bank, có số dư tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, gửi tiết kiệm tại một trong các kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng.

Có hai biểu lãi suất dành cho chương trình này, gồm Ưu đãi 1 (hạng phổ biến) và Ưu đãi 2 (áp dụng cho khách hàng theo chính sách riêng).

Theo biểu lãi suất tiền gửi được Viet A Bank niêm yết cho mức Ưu đãi 1, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ được quy định như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,6%/năm.

Đối với lãi suất dành cho mức Ưu đãi 2, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng đã lên đến 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm.

Đây là gói lãi suất duy nhất trên thị trường hiện nay có mức lãi suất lên đến 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Viet A Bank còn gây bất ngờ hơn khi công bố lãi suất tiền gửi 6,1%/năm cho kỳ hạn 7 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm kỳ hạn 13 tháng; 6,7%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.