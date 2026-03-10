Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VPBank cập nhật, lãi suất huy động VND lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm lên 6,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được VPBank tăng 0,2%/năm lên 6,7%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết đối với tiền gửi trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được ngân hàng giữ nguyên. Trong đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng 6,4%/năm.

VPBank vẫn niêm yết lãi suất tiền gửi bậc thang, lãi suất tiền gửi cao nhất được niêm yết cho tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng là 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Trước đó, nhà băng này từng tăng lãi suất huy động vào ngày 5/3 với mức tăng thêm 0,3%/năm lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng, và tăng 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13-36 tháng.

Tính đến nay, đã có 4 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 3, gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB.