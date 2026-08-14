Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất huy động ngay sau cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sáng 13/8.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến VND lĩnh lãi cuối kỳ mới được Nam A Bank cập nhật, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 2-5 tháng đồng loạt giảm 0,05 điểm phần trăm, xuống còn 4,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 18 tháng được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,8%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 36 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 6,6%/năm.

Nam A Bank chỉ giảm lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn 2-5 tháng, 18 tháng và 36 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn còn lại.

Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng niêm yết là 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 9-12 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 13-17 tháng là 6,7%/năm.

Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất cao nhất được Nam A Bank niêm yết là 6,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Nam A Bank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tại quầy với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết là 6,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 13-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất tại quầy kỳ hạn 12 tháng đang là 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng là 5,6%/năm.

Một diễn biến khá bất ngờ liên quan đến lãi suất là Ngân hàng TNHH Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) đã không còn hiển thị thông tin về lãi suất huy động trực tuyến trên website của ngân hàng.

Trước đó, VCBNeo tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng lên 7,5%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng lên 7,8%/năm kể từ ngày 11/8.

Theo biểu lãi suất đang được niêm yết, lãi suất huy động các sản phẩm tiền gửi khác tại VCBNeo cao nhất là 7%/năm. Chẳng hạn, lãi suất tiền gửi “Vạn Phát Lộc” được ngân hàng niêm yết ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 6,5%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và 7% với kỳ hạn 12-60 tháng.

Trước đó, tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp bách cho ngành ngân hàng, trong đó yêu cầu các ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm xã hội với doanh nghiệp và người dân.

Động thái của Nam A Bank có thể làm dấy lên kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo tại các ngân hàng, tương tự diễn biến sau cuộc làm việc giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn với các ngân hàng thương mại vào cuối tháng 4/2026.