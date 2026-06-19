Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa niêm yết lãi suất mới dành cho tiền gửi các kỳ hạn từ 12-24 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động các kỳ hạn này được VPBank điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm, đồng loạt niêm yết mới tại mức lãi suất 6%/năm đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-11 tháng và 36 tháng không thay đổi. Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6%/năm, kỳ hạn 36 tháng 5,6%/năm.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng đã được VPBank niêm yết đồng loạt tại mức 6%/năm.

Đối với sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Thịnh Vượng, lãi suất ngân hàng niêm yết cao hơn 0,1 điểm phần trăm với các kỳ hạn từ 1-24 tháng. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm tiền gửi này là 6,1%/năm theo niêm yết của ngân hàng.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất được VPBank áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 10 triệu đồng là 7,5%/năm. Đối với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất huy động cao nhất lên đến 8,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 184 – 299 ngày.