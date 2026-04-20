Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng thứ 30 trong hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4/2026.

Đây là lần đầu tiên Vikki Bank giảm lãi suất huy động kể từ ngày 12/12/2025.

Trong đợt giảm lãi suất này, Vikki Bank giảm mạnh 0,5%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được Vikki Bank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng giảm về 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm về 6,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng giảm về 6,2%/năm, cũng là mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất do nhà băng này niêm yết.

Cũng với mức giảm lãi suất 0,5%/năm, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng giảm còn 6,1%/năm.

Vikki Bank giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tại mức 4,7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn 1-5 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được Vikki Bank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,5%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.

Vikki Bank từng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hệ thống. Thời điểm trước ngày 11/4, Vikki Bank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng lên đến 9,3%/năm, kỳ hạn từ 6-11 tháng là 9,2%/năm.

Bên cạnh đó, kể từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank này vẫn tiếp tục duy trì các phiên livestream trên mạng xã hội nhằm quảng bá chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm trúng vàng mỗi ngày.

Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank.

Trong đó, SeABank, Agribank là hai ngân hàng giảm lãi suất lần thứ hai trong đợt giảm lãi suất này.

Trước đó, đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.