Sau khi BIDV giảm lãi suất huy động, đến lượt một ngân hàng trong nhóm Big4 là Agribank tiếp tục giảm lãi suất lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Agribank công bố sáng nay (16/4), lãi suất áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ giảm từ 0,2-0,4%/năm các kỳ hạn từ 6-24 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên 4,75%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng được Agribank điều chỉnh giảm mạnh 0,4 điểm % còn 6,6%/năm, lãi suất huy động kỳ hạn 12-24 tháng giảm 0,2%/năm còn 6,8%/năm.

Như vậy, Agribank đã không còn duy trì mức lãi suất huy động cao nhất 7%/năm như vừa qua. Biểu lãi suất mới của Agribank hiện ngang bằng VietinBank ở các kỳ hạn 1-36 tháng và tương đương Vietcombank tại các kỳ hạn 1-18 tháng.

Cũng với mức giảm tương tự, lãi suất tiết kiệm tại quầy được Agribank niêm yết mới nhất như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm.

Trước đó, ngày 13/4, Agribank đã giảm lãi suất tiết kiệm tại quầy với mức giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn tiền gửi 24 tháng.

Trước Agribank, một ngân hàng trong nhóm Big4 là BIDV cũng giảm mạnh lãi suất tiền gửi, mức giảm lên tới 0,8%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và 24-36 tháng, 0,9%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng.

Với vai trò là những ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến mặt bằng lãi suất, việc các ngân hàng Big4 giảm lãi suất tiền gửi sẽ góp phần định hình sự ổn định của thị trường lãi suất, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tại họp báo về điều hành chính sách tiền tệ quý I/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, bối cảnh thế giới những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng Trung Đông gia tăng gây sức ép lên thị trường hàng hóa và tài chính. Giá dầu tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn, các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát quay lại, qua đó tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc cho hay, NHNN đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) được đảm bảo.

Về điều hành lãi suất, những tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp.

Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Trước đó, ngày 30/3, NHNN đã có công văn yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất.

Ngày 9/4, tại cuộc họp do Thống đốc NHNN chủ trì, các NHTM đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đến nay, 26 NHTM đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/4/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,7 4,75 6,9 6,9 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,45 6,45 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,1 6,2 6,3 6,3 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 6,7 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,3 6,3 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,65 4,65 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,45 4,45 7 7 7 7 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,6 VPBANK 4,75 4,75 6,1 6,1 6,3 6,3