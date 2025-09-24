Ngoài một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP với lãi suất từ 6-9%/năm, người gửi tiền tại một trong ba ngân hàng HDBank, Vikki Bank hoặc Bac A Bank, với sản phẩm thông thường cũng có thể hưởng lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại HDBank được hưởng lãi suất tiết kiệm theo niêm yết là 6%/năm.

HDBank cũng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 tháng.

Đáng chú ý, nhà băng này còn niêm yết lãi suất huy động 6,1%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng mà không kèm điều kiện nào. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường hiện nay theo niêm yết công khai dành cho các khoản tiền gửi thông thường.

Ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank là Vikki Bank (tên cũ là Dong A Bank) cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 và 13 tháng với 6,1%/năm.

Vikki Bank vừa tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 1-13 tháng, với mức tăng từ 0,1-0,15%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,95%/năm lên 6,1%/năm; lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13 tháng tăng từ 6%/năm lên 6,1%/năm.

Tại Bac A Bank, lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng cũng đang được niêm yết ở mức 6%/năm.

Ngoài 3 ngân hàng kể trên, các ngân hàng còn lại đều công khai niêm yết lãi suất huy động tại mức dưới 6%/năm, trừ một số ngân hàng có chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP với số tiền gửi từ hàng trăm tỷ đồng trở lên, như ACB, ABBank, PVCombank, LPBank...

Kể từ đầu tháng 9 đến nay mới chỉ có hai ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động.

Trong đó, Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng.