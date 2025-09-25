Là một trong những ngân hàng niêm yết “lãi suất đặc biệt” dành cho khách hàng siêu VIP, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) công bố lãi suất huy động cao nhất lên đến 9%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng mức lãi suất siêu ưu đãi này là tiền gửi tại quầy, số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Đây là điều kiện khó đáp ứng nhất trong số các ngân hàng duy trì chính sách lãi suất đặc biệt hiện nay.

Trong khi đó, điều kiện để hưởng lãi suất đặc biệt 6%/năm tại ACB chỉ là có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng, tại Nam A Bank là 500 tỷ đồng.

Tại HDBank, điều kiện để hưởng lãi suất tiền gửi cao nhất 8,1%/năm là số dư tiền gửi 500 tỷ đồng; tại Vikki Bank là 999 tỷ đồng để nhận về lãi suất tiền gửi cao nhất 7,5%/năm...

Bên cạnh mức lãi suất tiết kiệm cao nhất 9%/năm, PVCombank hiện niêm yết lãi suất ngân hàng tại quầy cao nhất là 5,3%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 15-36 tháng.

Lãi suất ngân hàng tại quầy kỳ hạn 1 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 3,4%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,8%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 15-36 tháng là 5,3%/năm.

Ngoài ra, PVCombank còn có chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng ưu tiên, mức cộng thêm lãi suất từ 0,05%-0,15%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 15 tháng; và cộng thêm lãi suất từ 0,1-0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm cao nhất (không kể lãi suất đặc biệt 9%/năm) khi gửi tiết kiệm tại quầy của PVCombank có thể lên đến 5,8%/năm đối với khách hàng ưu tiên.

So với lãi suất huy động tại quầy, PVCombank quy định lãi suất huy động trực tuyến cao hơn 0,3%/năm với các kỳ hạn từ 1-13 tháng và cao hơn tới 0,5%/năm với tiền gửi kỳ hạn từ 15-36 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn được PVCombank quy định như sau:

Kỳ hạn 1 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,3%/năm và cao nhất là 5,8%/năm với các kỳ hạn từ 15-36 tháng.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay mới chỉ có hai ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó, Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng.

GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng và tăng với kỳ hạn 1-3 tháng.