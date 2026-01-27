Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được ACB cập nhật trên ứng dụng ACB One ngày 27/1/2026, lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 2 tháng tăng 0,1%/năm lên 4,6%/năm từ hôm nay.

Cùng với đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 8 tháng cũng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,15%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 – 11 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,25%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB niêm yết mới tại 6,35%/năm sau khi vừa điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm.

ACB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng tại mức lãi suất 4,65%/năm.

Dù vừa tăng lãi suất tiền gửi nhưng lãi suất do ACB công bố vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Hiện không ít các ngân hàng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi từ 6,5% - 7,2%/năm.

Bên cạnh đó, không ít ngân hàng trả lãi suất tiền gửi thực tế cao hơn so với mức lãi suất niêm yết, dẫn đến lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đã vượt 8%/năm.

Điều đáng chú ý là lãi suất tiền gửi ACB áp dụng thực tế trùng khớp với mức lãi suất công bố trên ứng dụng ACB One.

Tuy nhiên, mức lãi suất công bố trên ứng dụng ngân hàng lại cao hơn đáng kể so với lãi suất do chính ACB niêm yết trên website.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố trên website của ngân hàng, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

Như vậy, biểu lãi suất này thấp hơn rất nhiều so với lãi suất do ACB công bố trên ứng dụng cũng như đang áp dụng thực tế cho khách hàng.

Ngay cả với tài khoản tiền gửi trực tuyến có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động cao nhất do ACB công bố trên website cũng chỉ 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, nhân viên tại một PGD ngân hàng ACB tại Hà Nội cho hay, lãi suất huy động niêm yết trên website chỉ mang tính chất "tham khảo". Thực tế ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiền gửi tại quầy cũng như trực tuyến bằng đúng với biểu lãi suất công bố trên ứng dụng ACB One.