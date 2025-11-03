Một loạt ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất huy động ở mức từ 6%/năm trở lên. Một số nhà băng dù niêm yết dưới 6%/năm nhưng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi, khiến mức lãi suất thực tế vượt xa ngưỡng này.

Theo thống kê, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6%/năm trở lên có thể kể đến HDBank, Bac A Bank, Vikki Bank, Eximbank...

Trong đó, Bac A Bank đang dẫn đầu thị trường sau khi có ba lần tăng lãi suất chỉ trong một tháng. Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng này niêm yết mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất hiện nay.

Tiền gửi kỳ hạn 13-15 tháng có mức lãi suất 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 18-36 tháng lên đến 6,3%/năm.

Với biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn 0,2 điểm % so với tài khoản dưới 1 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-8 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 6,05%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng 6,3%/năm và kỳ hạn 18-36 cao nhất lên đến 6,5%/năm.

Như vậy, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất hiện niêm yết mức lãi suất từ 6%/năm cho các kỳ hạn 6-12 tháng.

Một ngân hàng khác cũng đang thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất huy động là Vikki Bank. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng được nhà băng này niêm yết tại 6,1%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng lên tới 6,2%/năm.

Mức này đã giảm 0,1 điểm % sau đợt điều chỉnh gần đây, trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm từ 6% xuống 5,9%/năm.

Tại HDBank, lãi suất huy động tại quầy cao nhất là 6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 15 tháng cũng được HDBank niêm yết tại 6%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,1%/năm.

Tại Eximbank, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng cũng đã lên đến 6%/năm, áp dụng cho khách hàng Infinite.

Ngoài ra, các ngân hàng như MB, LPBank, Techcombank, GPBank... tuy niêm yết dưới 6%/năm nhưng lãi suất thực tế có thể vượt ngưỡng này nhờ chính sách cộng thêm tại từng thời điểm.