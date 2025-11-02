Từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ có tháng 1 và tháng 10 ghi nhận số lượng ngân hàng tăng lãi suất nhiều nhất trong một tháng (đều có 10 ngân hàng). Tuy nhiên, nếu tháng 1 vẫn có vài ngân hàng giảm lãi suất thì tháng 10 vừa qua không có trường hợp nào giảm.

Các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 10 vừa qua gồm Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB. Mức tăng thấp nhất từ 0,1%/năm, cao nhất lên đến 0,7%/năm như tại Sacombank với lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-5 tháng.

Chỉ tính riêng lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, SHB là ngân hàng điều chỉnh lãi suất mạnh nhất với mức tăng 0,35%/năm; Bac A Bank tăng 0,25%/năm. Các ngân hàng HDBank, Techcombank, VIB, Sacombank cùng tăng 0,2%/năm và NCB tăng 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank tăng mạnh nhất với mức tăng 0,4%/năm; VCBNeo, SHB và Techcombank cùng tăng 0,3%/năm; Vikki Bank tăng 0,2%/năm; VIB, NCB, GPBank tăng 0,1%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến Bac A Bank tăng mạnh nhất, lên tới 0,5%/năm; VCBNeo tăng 0,3%/năm; Techcombank tăng 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn tại SHB, VIB, NCB, GPBank và Vikki Bank cùng tăng 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 18 tháng, Bac A Bank cũng dẫn đầu về mức tăng sau 3 lần điều chỉnh, tăng 0,5%/năm lên 6,3%/năm với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng và 6,5%/năm với tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Cùng kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm tại VCBNeo tăng 0,25%/năm trong tháng 10, Techcombank tăng 0,2%/năm. Các ngân hàng còn lại, SHB, VIB, Sacombank, GPBank và Vikki Bank cùng tăng 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng.

Song song với việc tăng lãi suất, nhiều ngân hàng còn đẩy mạnh chương trình khuyến mãi để hút dòng tiền gửi. Không ít nhà băng đang chạy đua thu hút tiền gửi bằng cách tặng quà hoặc tặng lãi suất cho người gửi tiền, như LPBank, VIB, GPBank, VietBank, Vikki Bank, Techcombank, MB, VietinBank, Vietcombank...

Thậm chí, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank) còn mời các KOL tham gia livestream trên fanpage của ngân hàng vào 20h hằng ngày để giới thiệu về các gói khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Theo Vikki Bank, từ nay đến 22/1/2026, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng mỗi ngày, mỗi tuần đều có cơ hội trúng từ 5 chỉ vàng đến 1 lượng vàng. Giải thưởng cao nhất lên đến 1kg vàng.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tính đến cuối tháng 10/2025, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực tài chính dồi dào này đã góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy nguồn tiết kiệm trong dân cư.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cạnh tranh nguồn lực ngày càng gay gắt, nguồn vốn quốc tế thu hẹp, chi phí vốn gia tăng, việc phát huy nội lực, tiền gửi tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước ngày càng có ý nghĩa.

Với việc lãi suất tiết kiệm đang nóng dần, dự kiến lượng tiền gửi từ khu vực dân cư vào các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong những tháng tới.