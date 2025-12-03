Tròn một tháng kể từ ngày tăng lãi suất huy động từ 0,1%-0,35%/năm với kỳ hạn từ 1-36 tháng (ngày 3/11), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tiếp tục điều chỉnh tăng từ 0,05%-0,3%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được BVBank niêm yết sáng nay (3/12), lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 4,4%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 2 tháng được ngân hàng điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên 4,6%/năm. Mức tăng này cũng được BVBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng.

Hiện lãi suất tiền gửi của cả 3 kỳ hạn đồng loạt được niêm yết mới tại 4,7%/năm, sát với mức lãi suất trần theo quy định dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm lên 5,5%/năm; kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng lần lượt là 5,55% và 5,6%/năm, cùng tăng 0,25%/năm.

Mức tăng lãi suất cao nhất thuộc về kỳ hạn 9 tháng, thêm 0,3%/năm lên 5,75%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 10 tháng sau khi được điều chỉnh tăng 0,25%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được BVBank tăng thêm 0,2%/năm, lên 5,8%/năm; kỳ hạn 15 và 18 tháng tăng nhẹ 0,05%/năm, lần lượt lên 5,85%/năm và 5,95%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất được BVBank niêm yết mới tại 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng sau khi tăng thêm 0,05%/năm.

BVBank áp dụng mức tăng lãi suất tương tự đối với tiền gửi tại quầy với kỳ hạn từ 1-12 tháng, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15-60 tháng được giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất huy động tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng là 5,65%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 15-60 tháng được BVBank giữ nguyên như sau: Kỳ hạn 15 tháng là 5,75%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,85%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 5,95%/năm, kỳ hạn 49 tháng là 6%/năm và lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng.

Ngoài BVBank, các ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6%/năm cho một số kỳ hạn, gồm: Bac A Bank, HDBank, MB, MBV, OCB, PVCombank, VCBNeo, Vikki Bank...

BVBank là một trong những ngân hàng tích cực nhất trong việc tung ra các chương trình nhằm thu hút tiền gửi thời gian qua, trong đó có việc cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Qua đó, lãi suất thực nhận tại BVBank trong tháng 11 có thời điểm lên đến 4,75%/năm với kỳ hạn 1 tháng; 6,6%/năm với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng; 6,8%/năm với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và cao nhất lên đến 6,9%/năm với tiền gửi kỳ hạn 15 tháng.

Nhà băng này cũng công bố tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm theo nhóm từ 2-5 khách hàng (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) đến hết 31/12/2025.

Cụ thể, BVBank tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; 0,3%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và 0,4%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 1 tỷ đồng trở lên.

Ngân hàng còn thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi (tối thiểu 10 triệu đồng) từ 24/10-31/12, lãi suất cao nhất lên đến 6,3%/năm với kỳ hạn 15 tháng, 6,2%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 6,1%/năm kỳ hạn 9 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Từ tháng 12, ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tiết kiệm là MB với mức tăng từ 0,2%-0,6%/năm, kỳ hạn từ 1-60 tháng.