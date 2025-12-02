Trong vòng chưa đầy 3 tháng gần đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã công bố 5 đợt phát hành chứng chỉ huy động tiền gửi, với tổng mệnh giá phát hành lên tới 7.000 tỷ đồng.

Thông báo về việc phát hành chứng chỉ tiền gửi mới nhất (đợt 5), diễn ra từ 29/11/2025 đến 28/2/2026, Nam A Bank đặt mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mệnh giá phát hành 10 triệu đồng/chứng chỉ.

Đáng chú ý, lãi suất huy động vốn trong lần phát hành này đã tăng lên mức 6,8%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 6,9%/năm với kỳ hạn 9 tháng. Đây là mức lãi suất tiền gửi vào cuối kỳ của chứng chỉ tiền gửi.

Trường hợp khách hàng muốn thanh toán trước hạn, lãi suất sẽ được tính theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm khách hàng thanh toán, tương đương mức lãi suất ngân hàng 0,5%/năm do Nam A Bank đang niêm yết.

So với mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 4 (tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, thời gian huy động từ 4/11/2025-4/2/2026), lãi suất đợt 5 đã tăng 0,3%/năm chỉ trong vài ngày.

Cụ thể, lãi suất chứng chỉ tiền gửi đợt 4 tại Nam A Bank lần lượt là: Kỳ hạn 6 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 12 và 15 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm, áp dụng cho trường hợp khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

So với mức lãi suất của đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi lần 3 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành từ 29/10/2025-29/1/2026), có thể thấy nhà băng này đẩy lãi suất huy động lên rất cao.

Cụ thể, dù chứng chỉ tiền gửi đợt 3 có kỳ hạn lên tới 6 năm nhưng lãi suất được áp dụng bằng với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng thông thường (6,5%/năm) + (cộng) biên độ 1%/năm, tương đương mức lãi suất huy động 7,5%/năm.

Đáng lưu ý, chứng chỉ tiền gửi này có kỳ hạn lên tới 6 năm, điều chỉnh lãi suất theo định kỳ 6 tháng/lần.

Nam A Bank áp dụng kỳ hạn và cách tính lãi suất tương tự cho đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi đầu tiên (tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, từ 13/9-13/12/2025).

Còn tại thông báo huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 2 (tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, từ 20/10/2024-20/1/2026), Nam A Bank áp dụng lãi suất với các kỳ hạn, trả lãi cuối kỳ như sau: Kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm.

Trong khi đó, tại đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 1, ngoài lãi suất và kỳ hạn tương tự đợt 3, Nam A Bank ra điều kiện khách hàng phải duy trì một khoản tiền gửi không kỳ hạn tối thiểu bằng 5% mệnh giá chứng chỉ muốn mua và giữ liên tục trong 6 tháng.

Tuy nhiên, điều kiện này hoàn toàn biến mất trong 4 đợt thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi còn lại của Nam A Bank.

Theo biểu lãi suất huy động hiện hành của Nam A Bank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy được niêm yết cao nhất là 5,7%/năm; tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,9%/năm đều áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, Nam A Bank mới đây cũng triển khai chính sách “lãi suất đặc biệt” 6,5%/năm dành cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.