Không ít vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, cướp đi sinh mạng của nhiều người và để lại nỗi đau khôn nguôi cho các gia đình.

Gần đây nhất, tối 20/6, thảm án tại phường Việt Yên (Bắc Ninh) đã khiến 5 người thương vong. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình nạn nhân sau đó tự sát.

Hậu quả, chị N.T.N., hai con nhỏ (SN 2016, 2020) và Tuyên tử vong; con gái nuôi của bố chị N. (SN 2011) bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng ở Bắc Ninh. Ảnh: CACC

Trước đó, một vụ án mạng do ghen tuông xảy ra tại Gia Lai khiến 4 người thương vong. Tối 18/10/2025, Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú Gia Lai) mang xăng đến tiệm spa của người tình là chị T.T.T.N. (SN 1994) ở phường An Khê rồi phóng hỏa.

Vụ việc khiến chị N. tử vong tại chỗ. Anh N.B.C. (SN 1992, chồng cũ của nạn nhân) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cháu N.B.T. (SN 2020, con chung của chị N. và anh C.) bị bỏng nặng, trong khi Duy bị thương.

Sau đó, Duy bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 4 người thương vong ở Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Cũng trong năm 2025, dư luận từng rúng động trước vụ án mạng khiến 3 người thiệt mạng do mâu thuẫn tình ái tại Phú Thọ.

Khoảng 20h10 ngày 26/9/2025, tại đoạn đường thuộc khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung dùng dao đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê Phú Thọ, vợ của Nhung). Hậu quả, cả hai tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến nơi ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Một ngày sau, Nhung bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện trường Vũ Phương Nhung ra tay sát hại anh N. và chị Y. Ảnh: N.S

Tích tụ bức xúc, ghen tuông hoặc tâm lý trả thù trong thời gian dài

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (TPHCM) cho biết đây đều là các vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện mức độ nguy hiểm rất cao cho xã hội.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng thường tích tụ bức xúc, ghen tuông hoặc tâm lý trả thù trong thời gian dài. Khi không kiểm soát được cảm xúc, họ đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Nhiều vụ việc cho thấy hành vi phạm tội được chuẩn bị từ trước về công cụ, thời gian, địa điểm, thậm chí có kế hoạch truy sát nhiều người, thể hiện lỗi cố ý trực tiếp và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

Theo Bộ luật Hình sự, hành vi giết từ 2 người trở lên, giết trẻ em, giết người có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn đều thuộc các tình tiết định khung tăng nặng của tội Giết người, có thể bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp đối tượng tự sát sau khi gây án thì trách nhiệm hình sự chấm dứt theo quy định, nhưng không làm thay đổi bản chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi.

Từ các vụ án này có thể thấy, nhiều đối tượng coi vợ, người yêu... hoặc những người liên quan là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và tìm cách trả thù bằng bạo lực.

Đây là suy nghĩ cực đoan, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội. Không có bất kỳ mâu thuẫn tình cảm nào có thể biện minh cho việc tước đoạt tính mạng của người khác.

Các vụ thảm án cũng đặt ra yêu cầu phải tăng cường phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực gia đình, đe dọa, quấy rối, ghen tuông cực đoan hoặc hành vi đe dọa giết người.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, nạn nhân và người thân cần chủ động trình báo cơ quan chức năng để được ngăn chặn kịp thời, tránh những bi kịch không thể cứu vãn.

Hậu quả pháp lý của các vụ án là đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng điều đau xót nhất vẫn là những sinh mạng đã mất đi và bao gia đình phải mang nỗi đau suốt đời chỉ vì những mâu thuẫn lẽ ra có thể được giải quyết bằng đối thoại và các biện pháp pháp luật.