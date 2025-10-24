Josh Batson không có thời gian cho mạng xã hội. Thứ dopamine duy nhất mà kỹ sư AI của Anthropic này có được là trên các kênh nhắn tin Slack, nơi họ chia sẻ với đồng nghiệp về các lý thuyết và thử nghiệm về kiến trúc và mô hình ngôn ngữ lớn.

Batson nằm trong nhóm các nhà nghiên cứu và lãnh đạo AI chủ chốt đang sống trong guồng quay không lối thoát. Tại những phòng lab AI lớn nhất của Silicon Valley, họ làm việc 80 đến 100 giờ mỗi tuần, môi trường được ví như “thời chiến”.

“Chúng tôi đang cố rút ngắn 20 năm khoa học vào hai năm”, Batson chia sẻ. “Cứ vài tháng, AI lại tiến hóa ngoạn mục. Đây là câu hỏi khoa học thú vị nhất thế giới hiện nay”.

Tại Anthropic, OpenAI, Meta, Google hay Apple, cuộc đua tạo ra siêu trí tuệ (superintelligence) khiến nhân viên sẵn sàng hy sinh giấc ngủ và cuộc sống cá nhân.

Vài người đã trở thành tỷ phú nhưng thậm chí không có thời gian để tiêu tiền.

“Mọi người làm việc suốt, không có điểm dừng nào cả”, Madhavi Sewak, nhà nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind, nói. “Khi có ý tưởng mới, bạn không muốn bỏ lỡ vì đây là cuộc chạy đua với thời gian”.

Một số startup thậm chí ghi rõ yêu cầu 80 giờ/tuần trong hợp đồng lao động, nhưng phần lớn nhân viên tự nguyện lao vào guồng quay, bị cuốn bởi đam mê khám phá và áp lực cạnh tranh.

Văn hóa làm việc "0-0-2"

Cuộc chiến nhân tài AI trở nên khốc liệt khi Mark Zuckerberg bắt đầu “săn” chuyên gia từ các đối thủ bằng gói lương nhiều triệu USD. Tại Meta, nhóm TBD Lab – gồm các chuyên gia mới được tuyển dụng để phát triển mô hình AI – làm việc ngay cạnh bàn của Zuckerberg tại trụ sở Menlo Park.

Ngay cả khi Meta vừa sa thải 600 nhân viên trong mảng AI, cường độ làm việc của nhóm này vẫn ở mức cực cao.

Một lãnh đạo startup đùa rằng lịch làm việc nay không còn là “9-9-6” (9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần) mà là “0-0-2” – nghĩa là làm việc 24/7, chỉ nghỉ 2 giờ cuối tuần.

Khắp thung lũng Silicon, các công ty bắt đầu thích nghi với nhịp làm việc gần như không ngừng nghỉ của nhân viên. Một số nơi phục vụ đồ ăn cả vào cuối tuần, số khác duy trì đội ngũ trực 24/7 để đảm bảo tiến độ.

Theo chia sẻ của các nhân viên AI, nhiều công ty còn bổ nhiệm “captain” (trưởng ca) để giám sát đầu ra của mô hình, hoặc phụ trách giám sát phát triển sản phẩm trong nhiều tuần liền.

Dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng doanh nghiệp từ startup tài chính Ramp cho thấy số lượng đơn đặt món ăn trưa và tối thứ Bảy ở San Francisco tăng vọt, phản ánh tình trạng nhiều nhân viên AI làm việc xuyên cuối tuần.

Áp lực không chỉ đến từ nhiệm vụ phát triển mô hình mà còn từ nhịp độ tăng tốc chưa từng có của ngành. Aparna Chennapragada, Giám đốc sản phẩm trải nghiệm AI tại Microsoft, nhận xét, khác với kỷ nguyên dot-com hay di động, người dùng AI đã lan rộng toàn cầu chỉ sau vài năm. 90% doanh nghiệp Fortune 500 đang sử dụng AI.

Thời gian giữa các đột phá nghiên cứu và các đợt ra mắt sản phẩm “nén” lại từ vài năm trong quá khứ xuống còn “khoảng cách từ thứ 5 đến thứ 6”, theo nữ giám đốc.

Để đối phó với khối lượng công việc khổng lồ, bà xây riêng công cụ AI nội bộ để nhắc mình tự động hóa mọi việc: “Bạn không nên làm việc 24/7 mà nhường nó cho AI”.

Khi dân kỹ thuật trở thành ngôi sao

Josh Batson của Anthropic ví công việc hiện nay giống như khi anh tham gia nhóm nghiên cứu quốc tế để tìm ra quỹ đạo lây lan của virus thời Covid-19.

Batson nói động lực của anh đến từ sứ mệnh phát triển AI có đạo đức, hướng đến con người mà Anthropic đang theo đuổi. “Chúng tôi đang cố gắng hiểu thế giới nhanh hơn tốc độ mà các mô hình đang thay đổi và tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được mục tiêu đó”, anh tâm sự.

Madhavi Sewak của Google lại thấy vui khi thấy các nhà nghiên cứu AI hàng đầu cuối cùng cũng được trả công xứng đáng cho trí tuệ và nỗ lực của họ, dù phần lớn vẫn làm việc chỉ vì đam mê.

“Tôi rất vui vì giới kỹ thuật đang có thời khắc của riêng mình”, cô nói. Tuy nhiên, Sewak thừa nhận hầu như không ai trong ngành này thay đổi được cách sống của họ.

“Không ai đi nghỉ cả... Họ chẳng còn thời gian cho bạn bè, sở thích hay những người họ yêu thương. Họ chỉ làm việc”, cô chia sẻ.

