Camp Nou tối 28/2 chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục khác của Lamine Yamal và lần này còn ghi cột mốc quan trọng: lần đầu lập hat-trick cho Barca.

Lamine Yamal hiện cảm thấy vô cùng thoải mái và tận hưởng niềm vui chơi bóng trên sân. Ảnh: FCB

Đó là hat-trick mang tính lịch sử ở tuổi 18 của Lamine Yamal, với các pha lập công lần lượt diễn ra vào các phút 28, 37 và 69. Bàn còn lại của Barca do công của ‘lão tướng’ Robert Lewandowski.

Thắng to Villarreal 4-1, Barca không chỉ củng cố ngôi đầu La Liga (hơn Real Madrid 4 điểm) mà còn đẩy sức ép sang đối thủ, trước khi đấu Getafe vào đêm nay (3h ngày 2/3).

Chiến thắng cũng là lời cảnh báo đến Atletico trước trận lượt về chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha – một cuộc ngược dòng ngoạn mục (do để thua trắng 0-4 ở lượt đi) , hoàn toàn có thể xảy ra.

Để đưa Atletico vào hiệp phụ, Barca cần ghi được 4 bàn như trước Villarreal và Joan Garcia nhất định phải giữ sạch lưới. Mundo cho hay, phòng thay đồ Camp Nou tin họ có thể làm được.

Và niềm tin được củng cố thêm với các fan, khi Lamine Yamal – Cầu thủ hay nhất trận Barca 4-1 Villarreal, tiết lộ điều quan trọng: anh đã thực sự tìm lại được niềm vui chơi bóng, sau thời gian ‘bức bối’ không như ý.

“Đó là giai đoạn của nhiều vấn đề cộng lại. Tôi cảm thấy không được khỏe, lại thêm chứng đau vùng xương mu mà hiện tại có lẽ đã khỏi rồi. Tôi không vui khi thi đấu và có lẽ mọi người cũng thấy điều đó.

Sao trẻ 18 tuổi và trái bóng kỷ niệm cho hat-trick đầu tiên với Barca. Ảnh: FCB

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi thấy tốt hơn nhiều. Tôi khao khát được hân hoan cười trên sân, điều không có trong thời gian dài qua. Lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi bóng. Tôi thực sự tìm lại được niềm vui trên sân cỏ của mình”.

Yamal chia sẻ thêm: “Mọi người muốn tôi ghi 100 bàn, từ lúc mới 16 tuổi. Tôi cũng muốn thế, nhưng cứ từ từ thôi… Điều khiến tôi hạnh phúc là có thể giúp đỡ được đội của mình”.

Và chàng trai 18 tuổi nói về chiến thắng của Barca trước Villareal: “Họ là đối thủ rất mạnh. Đó là lý do vì sao tôi rất vui với các bàn thắng ghi được cũng như chiến thắng này”.

Thêm tiết lộ: “Thầy Hansi Flick và tôi trao đổi sẽ rút tôi ra, nếu ghi được bàn thứ 3 và mọi việc đã diễn ra như vậy”.