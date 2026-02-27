Tin tức từ chương trình En todas las salsas và nhà báo Anna Gurgui, anh chàng Lamine Yamal của Barca và tuyển Tây Ban Nha, dường như đã có bạn gái mới, sau khi đường ai nấy đi với nữ ca sĩ người Argentina hơn 7 tuổi - Nicki Nicole.

Và bóng hồng được đồn đại là tình mới của Yamal là nàng mẫu từ nước Anh, một người có ảnh hưởng, với hơn 4 triệu lượt người theo dõi trên instagram và tiktok.

Lamine Yamal được cho đã có bạn gái mới. Ảnh: beIN Sports

Tên cô ấy là Lily Rowland – lớn hơn Lamine Yamal 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn.

Lamine Yamal và bạn gái tin đồn không theo dõi nhau trên mạng xã hội, nhưng các thám tử mạng tinh mắt phát hiện họ vẫn âm thầm ‘thích’ (like) qua lại.

Tin đồn Lamine Yamal và nàng mẫu người Anh đang có mối quan hệ ‘đặc biệt”, các trở nên thuyết phục hơn, khi beIN Sports cho hay, Lily Rowland có mặt ở Barcelona vài tuần qua. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng đăng tải ảnh mặc áo Barca, có mặt trên khán đài cùng bạn, từ thời gian trước đó.

Nguồn trên còn lưu ý, không biết tình cờ hay có liên quan gì không mà Lily Rowland vốn có mối quan hệ với Nicki Nicole – tức bạn gái cũ của Lamine Yamal, nhưng khoảng 1 tháng trước họ đã ngừng tương tác trên mạng xã hội.

Cùng với đó, cô nàng được cho xuất hiện trong các nội dung sản xuất với Javi và Eric Ruiz – những người thuộc vòng bạn bè thân thiết của Lamine Yamal. Điều này củng cố thêm cho việc ngôi sao Barca đang bước vào mới quan hệ mới, hậu chia tay Nicki Nicole.

Trong mối quan hệ cũ, gần đây nữ rapper lên tiếng tiết lộ lý do 2 người chia tay chỉ sau vài tháng nảy sinh tình cảm: do khác về môi trường sống, cô lại bận rộn di chuyển khắp nơi và cả việc… Lamine Yamal có phần bồng bột, trẻ con.