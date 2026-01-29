Bất chấp nhiều thử thách và thăng trầm tại Nhà hát của giấc mơ, Harry Maguire luôn cho thấy tính chuyên nghiệp cao, xứng đáng là tấm gương để học hỏi.

Ở giai đoạn ngay cả bị Erik ten Hag đối xử phũ, tước băng đội trưởng, trung vệ tuyển Anh thay vì bất mãn, vẫn chăm chỉ luyện tập và luôn chơi với tinh thần máu lửa nhất cho MU mỗi khi được tung vào sân.

MU không ít lần sắm vai người hùng cho MU, nhưng lãnh đạo CLB được cho ưu tiên những cầu thủ trẻ hơn. Ảnh: MUFC

Hợp đồng của Harry Maguire với MU sẽ hết vào hè này và hiện đôi bên vừa chưa có đàm phán ký mới.

Theo Daily Mail, nhiều khả năng Maguire sẽ chia tay sân Old Trafford vào cuối mùa, dù HLV tạm quyền Michael Carrick rất muốn giữ anh.

Carrick là một ‘fan hâm mộ’ của Harry Maguire, càng có lý do muốn nhìn thấy trung vệ này tiếp tục gắn bó MU, khi chơi cực hay trong 2 trận cầu đỉnh cao, góp phần làm nên chiến thắng trước Man City (2-0) và Arsenal (3-2) vừa qua.

Không ai khác, chính Harry Maguire được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận MU 3-2 Arsenal.

Tuy nhiên, theo nguồn trên, bất chấp những màn trình diễn ấn tượng, lãnh đạo MU vẫn muốn ‘loại’ anh khỏi thành phần của đội từ mùa tới.

Lý do được cho, các sếp bự ‘Quỷ đỏ’ muốn trao cơ hội ra sân cho Leny Yoro và Ayden Heaven ở mùa giải tới, đồng thời xem 2 hậu vệ trẻ này là “nền tảng của hàng phòng ngự MU trong nhiều năm tới”.

Với kinh nghiệm dày dạn và lại có thể ký theo dạng chuyển nhượng tự do, Harry Maguire chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng.

Báo chí Anh cho hay, một số CLB ở Premier League lẫn Serie A đều đã có những liên hệ, tìm hiểu và sẵn sàng trao đổi hợp đồng sơ bội với trung vệ đẳng cấp này.