Man City thắng 2-0 Galatasaray khá thoải mái tại Etihad, nhờ các pha lập công của Haaland và Cherki – người nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League.

Man City kịp lấy vé vào thẳng vòng 16 đội, nhờ Benfica của Mourinho đả bại Real Madrid 4-2. Ảnh: MCFC

Dù vẫy, để có thể đảm bảo đứng trong top 8 BXH – giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Cúp C1, Man City cần kết quả thuận lợi từ các trận đấu khác.

Có thời điểm, việc nắm lợi thế dẫn 2 bàn tưởng chừng sẽ giúp Man xanh dễ dàng đi tiếp. Tuy nhiên, các bàn thắng muộn của Sporting Lisbon và Chelsea khiến họ phải vất vả giữ lấy vị trí thứ 8.

Khi tiếng còi kết mãn cuộc tại sân Etihad vang lên, Real Madrid là đội duy nhất còn lại có thể ‘chiếm’ thứ hạng ấy của Man City. Nhưng thật may, Benfica của Mourinho đã đánh bại gã khổng lồ La Liga đầy ngoạn mục, với tỷ số 4-2, khiến thầy trò Pep Guardiola thở vào, không phải căng mình đá thêm trận play-off.

Pep Guardiola cho biết, ông cùng cả đội Man City đã rất hồi hộp theo dõi những phút cuối cùng của trận Benfica 4-2 Real Madrid.

Benfica tưởng chừng như bị đá văng sớm khỏi giải, cho đến khi thủ thành Trubin lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 8, giúp Benfica kịp giành lấy vị trí thứ 24 trong BXH.

Pep Guardiola có thành tích ấn tượng - đạt mốc 400 trận thắng sau 569 lần dẫn dắt Man City trên mọi đấu trường. Ảnh: MCFC

Khi được hỏi, liệu ông có gửi lời cảm ơn đến Mourinho hay không, Pep Guardiola đáp: “Tất nhiên rồi!”.

Thuyền trưởng Man xanh chia sẻ thêm: “Tất cả chúng tôi đều ở trong phòng thay đồ để xem những phút cuối Benfica đấu Real Madrid. Chúng tôi không biết Benfica cần thêm 1 bàn thắng để có thể lấy vé chơi play-off.

Do vậy, cả đội đã không khỏi thắc mắc rằng, tại sao thủ thành Benfica lại rời cầu môn. Anh ấy hãy ở lại canh giữ chứ, vì Real Madrid có thể gỡ hòa. Như thế thì Man City sẽ phải đấu play-off.

Nhưng đó là một chiêu độc của Mourinho phải không. Họ đã ghi bàn thắng thứ 4!”.

Bàn thắng đáng giá ấy giúp Benfica vừa vặn đủ quyền đi play-off, đồng thời gián tiếp giúp Man City vẫn giữ được vị trí thứ 8, vào thẳng vòng 16 đội Cúp C1.

“Man City còn nhiều điều phải cải thiện nhưng tôi thực sự hài lòng khi đội đứng trong top 8, xét đến mức độ khó khăn của Champions League hiện nay”.